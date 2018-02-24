13:03 24 февраля 2018 1

Через год на этом этом пустыре появится современный спорткомплекс Фото: читатель «URA.RU»

Легенда бокса — абсолютный чемпион мира Майк Тайсон — приехал в шахтерский город Коркино в Челябинской области. Вместе с российским коллегой, чемпионом мира среди любителей и профессионалом Константином Цзю, он побывал в отремонтированном детском саду, встретился с юными спортсменами и заложил символический камень на месте будущего спорткомплекса, который через год появится в городском парке.

В Коркино, прославившемся на всю Россию благодаря самому глубокому в Евразии угольному разрезу как «филиал ада», звезды спорта приехали по приглашению «Русской медной компании». Именно она намерена возвести в парке имени Федько огромное спортивное сооружение, не привлекая для этого ни единого рубля из бюджета.

До этого спортсменам показали открытый после капремонта, проведенного при поддержке РМК, детсад №32. «Фактически здесь от здания, построенного в 1955 году, только стены остались, — рассказали корреспонденту „URA.RU“ коркинцы. — Практически все построено заново, порядка 60 млн рублей на это ушло».

Также Тайсон и Цзю встретились с воспитанниками местной школы бокса. Юные спортсмены неоднократно брали призы на соревнованиях областного и окружного уровня. Возможность пообщаться с легендами мирового бокса, сфотографироваться с ними и получить автографы для юных коркинских боксеров стало своего рода чудом. Далее в программе визита на Южный Урала значится мастер-класс для юных спортсменов Челябинска во дворце спорта «Метар». Вечером Тайсон и Цзю станут почетными гостями международного турнира по боям в клетке на ледовой арене «Трактор». Перед выходом последних четырех пар бойцов Майк Тайсон обратится к участникам и зрителям состязаний с приветственной речью.

1/5 Фото: читатель «URA.RU»

Жители Челябинска, Копейска, Коркинского и Октябрьского районов в начале февраля задыхались от дыма из самого большого в Евразии угольного разреза. Специально прилетевший на Южный Урал представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский, побывав на борту карьера, назвал его «филиалом ада в стране», потому что из котлована пахнет серой.