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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
23:03  08 февраля 2018 2

«Филиал ада в стране» открыл челябинский олигарх

Как получилось, что Коркинский разрез накрыл дымом Южный Урал, и когда это прекратится
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Коркинский уголный разрез. Пожары в карьере. Коркино. Челябинская область, дым, мчс
Это не фотография мутная, а дым от угольного разреза резко снижает видимостьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска, Копейска, Коркинского и Октябрьского районов в последние две недели задыхаются от дыма из самого большого в Евразии угольного разреза. Специально прилетевший на Южный Урал представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский, побывав на борту карьера, назвал его «филиалом ада в стране». Кто нарушил обязательства и наплевал на южноуральцев, а главное, когда можно будет нормально дышать, в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал директор компании «Промрекультивация» Николай Джемилев.

— «Промрекультивация» создавалась собственником разреза, «Челябинской угольной компанией» бизнесмена Константина Струкова, и АО «Томинский ГОК», хотя комбинат еще даже не построен. Как вышло, что совместное предприятие не смогло справиться с пожарами?

— Изначально была договоренность, что до начала работы Томинского ГОК обязательства по тушению возгораний берет на себя ЧУК. На сентябрь 2019 года планировалось начало работы горно-обогатительного комбината, на котором так называемые «хвосты» обогащения будут перерабатываться в безопасный закладочный материал. А затем им уже рекультивировать угольный разрез. Для этого разработана специальная технология.

— Но ведь можно было предположить, что Константин Струков не выполнит обязательства?

Открытие золотоизвлекающей фабрики. Челябинск., дубровский борис, золотые слитки, струков константин
Основной бизнес Константина Струкова (слева) — «Южуралзолото». Обязательства перед губернатором по угольному разрезу он, похоже, и не собирался выполнять
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Мы еще до истечения лицензии ЧУК на работу в угольном разрезе общались с директором компании Валерием Кальяновым. Это было в октябре. Я просил оставить людей и технику, которые занимались тушением пожаров. Мы готовы были взять их на субподряд и оплачивать работу. Кальянов отказался. Он мне сказал, что им не интересна эта тема. Нужно добывать уголь. А как закончат — бросят тушить пожары. И в тот же день в местной газете вышла статья, где говорится, что якобы «Промрекультивация» выгнала их из разреза. Я полагаю, что была организована намеренная провокация.

— Почему не получилось оперативно переоформить лицензию на себя и заниматься Коркинским разрезом?

— Когда началась передача лицензии, мы сделали проект техперевооружения. Но он должен быть «привязан» к какому-то конкретному проекту. В ЧУК опять отказали нам помогать. Огромное количество времени занимает оформление всех необходимых документов — лицензии на горные работы, экспертизу безопасности, межевание земельного участка, регистрация опасного промышленного объекта, коим является разрез, и многие другие.

— Областные власти пытались вмешаться?

Коркинский уголный разрез. Пожары в карьере. Коркино. Челябинская область, дым, экология, коркинский разрез
Такого дыма в разрезе коркинцы не припомнят
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Губернатор Борис Дубровский приглашал нас на заседание 30 января. Представители Ростехнадзора доложили, что за тушение Коркинского разреза отвечает ЧУК. Однако компания расторгла договор с военной горно-спасательной частью МЧС. Представители ЧУК говорили, что компания находится в стадии ликвидации, поэтому тушением пожаров должна заниматься «Промрекультивация». Губернатор не согласился. Сказал, что раз опасный объект зарегистрирован на них, то они и должны полностью ликвидировать пожары. Не должно быть так, что одна компания ушла, а другая еще не вошла в проект и разрез останется бесконтрольным. Представители ЧУК заверили, что этого не произойдет. Договорились, что месяц до оформления нами всех документов тушить пожары будут они. А потом уже мы. Но ЧУК не выполнил обязательства. ЧУК отказалась передавать насосную станцию и не позволила подключиться к электроэнергии. Сложилась экстренная ситуация.

— То есть «Промрекультивация», а по сути РМК, добровольно взяла на себя обязательства потушить разрез?

— Конечно. ЧУК фактически бросил разрез. А губернатор поручил следить за его состоянием. «Промрекультивация» проявила добрую волю, потому что экологические проблемы региона и Коркино очень серьезны. Мы добровольно взяли всю ответственность за Коркинским разрезом на себя. Игорь Алексеевич [Алтушкин, владелец РМК] говорит, что наша компания должна быть социально ответственной. И всячески помогает нам.

— Банкротство ЧУК как-то отразится на дальнейшей работе «Промрекультивации»?

— Нет,

Русская медная компания всю ответственность берет на себя и выполнит все свои обязательства.

— Нет ощущения, что Струков всех подставил? Он заходил в проект, зная, что банкротит ЧУК, и изначально не хотел выполнить обязательства?

Круглый стол в Доме ученых по проблеме Коркинского угольного разреза с участием членов СПЧ и Гринпис. Челябинск, засурский иван
Член СПЧ Иван Засурский дал четкое определение состоянию дел в угольном разрезе: «филиал ада»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Я с ним на эту тему не общался. Наверное, такой вопрос нужно задать ему самому.

— Когда разрез прекратит быть местным «филиалом ада», как назвал его московский правозащитник?

— На этот вопрос не могут ответить даже сами спасатели. Зарегистрировано три пожара. Мы сейчас занимаемся ликвидацией зоны самовозгорания в районе площадки, где складировались отходы обогатительной фабрики. Развернут штаб, работы ведутся круглосуточно. Основная проблема — происходит окисление угля, самонагрев и возгорание. Есть опасность появления новых пожаров на дорогах, где будет ездить транспорт для рекультивации разреза. Чтобы все это прекратить, нужно перекрыть доступ кислорода в зонах самонагревания. Пока локализуем очаги пенной жидкостью. Она охлаждает эти зоны. Потом запланирована изоляция этих очагов инертными породами [глина] высотой до полутора метров. Те места, которые заливали пеной два дня назад, уже застыли. Значит, все делается правильно. Результат очень хороший.

— Есть ощущение, что дыма становится меньше?

Коркинский уголный разрез. Пожары в карьере. Коркино. Челябинская область, дым, коркинский разрез, мчс, вгчс
Спасатели развернули оперативный штаб и обещают в максимально сжатые сроки ликвидировать пожары
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Пока продвинулись метров на 15 по всему фронту. Мы идем не с центра, а с флангов. Когда пена накрывает зону самовозгорания, выделяется пар. Но уже нет никакого сравнения с дымом, который был в разрезе до этого. Мы вошли в проект серьезно и намерены локализовать и потушить все зоны самонагревания. Одновременно с помощью лаборатории военной горноспасательной части организовали 14 точек мониторинга состояния воздуха: внутри разреза, на поверхности, в Коркино, Розе, Калачево, Октябрьском и в сторону Челябинска. Сейчас заключили договоры еще с тремя лабораториями, которые будут проводить замеры разными способами. Чтобы ни у кого не было сомнений в объективности исследований. Это и нам позволит корректировать свою работу.

— Когда пожары будут полностью ликвидированы и жители населенных пунктов и Челябинска со стороны Коркинского разреза смогут дышать чистым воздухом?

— Документальную работу мы планируем завершить к концу апреля. Но, не дожидаясь этого срока, будем прикладывать все усилия, чтобы снизить задымленность с помощью локализации возгораний. Надеюсь, что совсем скоро народ увидит ясное небо и сможет вдохнуть свежий воздух полной грудью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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