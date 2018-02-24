Еще одна страна заявила о бойкотировании этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Чешские биатлонисты решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. С таким заявлением выступил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.
Чешских спортсменов не остановило даже то, что из-за пропуска этапа они могут потерять свои позиции в зачете Кубка наций. А это чревато сокращением квоты чешских спортсменов на соревнованиях в следующем сезоне. Сейчас лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Обе команды, и женская, и мужская, находятся на восьмом месте в зачете Кубка наций, пишет ТАСС.
Сборная Чехии отказалась от участия в соревнованиях в Тюмени вслед за американцами и канадцами, которые ранее объявили о бойкоте в ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона.
Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.