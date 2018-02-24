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Главные новости Пермского края
17:41  24 февраля 2018 0

Пермская полиция задержала врача, выступившего за отставку главы минздрава. ФОТО

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское.
В отделении врача продержали полтора часаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае протест против оптимизации одной из сельских больниц закончился требованиями отставки министра и задержанием организатора мероприятия Дмитрия Барановского. О претензиях полиции «URA.RU» успел сообщить он сам.

В селе Уинское (Уинский район) в субботу, 24 февраля, прошел митинг против оптимизации медицины. Организатором протеста стал бывший главный врач районной больницы Дмитрий Барановский, который со скандалом оставил должность в августе прошлого года.

Митинг не оставил жителей равнодушными — собрались несколько десятков человек
Фото со страницы Дмитрия Омутных в Facebook

Митинг состоялся на площади, напротив районной администрации. Акция собрала несколько десятков человек. Жители выступили против сокращений сотрудников и численности коек в районной больнице, закрытия отделений. В принятой резолюции прозвучало требование отставки министра здравоохранения Прикамья Дмитрия Матвеева и главы Уинского района Алексея Зеленкина.

Дмитрий Барановский сообщил корреспонденту «URA.RU», что полицейские задержали его сразу после митинга. В отделении врача продержали полтора часа. «Составили два протокола. Первый: якобы я раньше времени проводил агитацию, чтобы пришли на митинг. Хотя я публиковал только уведомление без призывов прийти на мероприятие. Второй: предоставил слово представителям КПРФ. Хотя я все партии приглашал, но просто приехали только коммунисты», — говорит организатор митинга. Известно, что мероприятие было согласовано в местной администрации, о чем чиновники сообщали «URA.RU».

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что информации о задержании организатора митинга на данный момент нет.

На прошлой неделе «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте вокруг больницы в Уинском и противостоянии Барановского с минздравом. В настоящее время бывший главврач ведет переписку с прокуратурой и оспаривает законность своего увольнения.

Дмитрий Барановский, устроивший сельский протест, теперь объясняется с полицией
Фото со страницы Дмитрия Барановского в Facebook

На митинге в Уинском побывал общественный деятель Дмитрий Омутных. На своей странице в Facebook он отметил, что в прошлые выходные наделал шуму пикет против закрытия поликлиники, который прошел в Перми. «По окончании пикета единогласно принята резолюция в адрес краевых властей: это и отставка министра и главы района, и требования разобраться с судьбой закупленного оборудования в новый корпус… Хочу отметить схожесть проблематики, выносимой жителями как сел, так и крупных городов: доступность, качество, своевременность медпомощи», — отметил Омутных.

Митинг в Уинском фактически стал прецедентом — ранее в селах Пермского края не было массовых протестных акций, связанных с реформой медицины. При этом здравоохранение остается одной из основных тем протестов жителей. Так, в предыдущие годы одним из самых запоминающихся стал митинг против развала пермской медицины. В марте 2016 года бизнесмен и общественник Евгений Фридман публично потребовал отставки вице-премьера и министра здравоохранения Ольги Ковтун — соратницы прежнего губернатора Виктора Басаргина.

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Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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