Как сельский экс-главврач стал угрозой для властей Прикамья

21:20 15 февраля 2018 0

Медицина в Пермском крае давно стала особенной темой и вечным поводом для протеста Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Начавшиеся в Прикамье протесты из-за реформ в здравоохранении могут перекинуться на весь регион. Организатор одного из митингов уже заявил о намерении искать недовольных на территориях и выводить их на улицы. Наблюдатели полагают, что тема медицины давно в Пермском крае политизирована, поэтому властям необходимо грамотно и своевременно купировать проблемы, чтобы не навлечь более серьезные неприятности.

На этой неделе стало известно о подготовке массовых «медицинских» протестов в Пермском крае. Задействована периферия — в селе Уинское бывший главный врач местной больницы Дмитрий Барановский анонсировал проведение митинга с участием 200 человек. Акция намечена на 24 февраля и может стать прецедентом — на территориях Прикамья за пределами Перми массовые протесты случаются редко.

Дмитрий Барановский утверждает, что будет митинговать в интересах жителей Фото со страницы Дмитрия Барановского в Facebook

Дмитрий Барановский утверждает, что жители Уинского района страдают из-за оптимизации медицины: в больнице якобы закрывают отделения и сокращают персонал, растет кредиторская задолженность. Бывший главврач намерен расширять протест. Он пояснил, что начал проект «ЗдравоСохранение» (группа в социальной сети «ВКонтакте)» и собирает жалобы с жителей всего Прикамья. Затем Барановский собирается объехать медучреждения Пермского края, встретиться с недовольными и вывести их на митинги и пикеты. Специалист не исключил, что в Перми ситуация может дойти до масштабной акции под окнами администрации губернатора.

«Я считаю, что жители имеют право получать достойную медицинскую помощь. Они не должны страдать от задумок очередного министра. Власти обязаны выполнять свои обещания», — говорит Барановский. В администрации Уинского района сообщили, что получили от главврача информацию о митинге, согласовали и направили ответ.

О Дмитрии Барановском известно немного, но в интернете можно узнать, что он, в частности, проводил творческие вечера, выступал с лекциями о музыкотерапии. В прошлом году он вернулся в Пермский край из Москвы и в марте был назначен главным врачом Уинской центральной районной больницы. Однако уже в августе был уволен.

Известно, что после увольнения Барановского проводила проверку прокуратура по «многочисленным обращениям граждан» (материалы имеются в распоряжении редакции). В своем итоговом ответе надзорное ведомство указало, что в больнице несвоевременно и не полностью выплачивалась зарплата, пациентам отказывали в госпитализации. Но обнаружились и смешные подробности. Так, якобы Барановский проживал в палате гинекологического отделения. А еще он якобы без согласия 219 работников передал их персональные данные коммерческой организации. Прокуратуре даже удалось выяснить, что сотрудников будто заставляли стирать носки главврачу, гладить ему рубашки и носить еду из столовой.

В прошлом году пермские медики позитивно приняли нового министра Дмитрия Матвеева, но теперь что-то пошло не так Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сам Барановский говорит, что категорически не согласен с выводами прокуратуры и будет их оспаривать. По его словам, жилье в Уинском ему так и не предоставили, поэтому приходилось жить в палате, а зарплата была одна из самых низких среди главврачей — 48 тысяч рублей.

Источник в медицинском сообществе отметил, что деятельность Барановского восприняли как попытки свести счеты с минздравом. Но бывший главврач сумел привлечь внимание коллег: «Возникают разговоры, что пользуется чьей-то поддержкой. Но в любом случае он озвучивает системные проблемы, сейчас все медучреждения находятся в сложном положении. Публично на митинги пока не выходят, но тихий протест зреет очень давно. А на территориях протест опасен — там жители очень болезненно реагируют на неприятные перемены в работе больниц и поликлиник. И усиливают эти настроения непонятные действия минздрава».

Под «непонятными действиями» собеседник подразумевает, что в январе новым главным врачом как раз Уинской больницы без конкурса был назначен известный специалист Сергей Вылегжанин. Ранее он возглавлял Ленскую центральную районную больницу (Кунгурский район), но осенью 2015 года лишился должности. За специалиста заступился коллектив — сотрудники массово подали заявления на увольнение. Однако затем кунгурские СМИ утверждали, что недовольство минздрава вызвало ведение коммерческой деятельности в стенах государственной больницы.

В пресс-службе минздрава Пермского края пока не ответили на вопросы «URA.RU», но там предложили обратиться за подробными комментариями к главврачу Сергею Вылегжанину.

Он пояснил «URA.RU», что в Ленской больнице на самом деле не было выявлено коммерческой деятельности — «все давно проверено». Относительно митинга в Уинском главврач спокоен. По его словам, в действительности в больнице сокращают только прочий персонал и медсестер в стационаре — на качество оказания медицинской помощи это не влияет. Ни одно отделение не закрыто.

Также главврач отметил, что кредиторская задолженность больницы составляет 3,4 млн рублей (на 1 февраля). Причем росла она в январе—августе прошлого года (включает период работы Барановского) — с трех до 6,1 млн рублей. И образовался долг в результате неэффективного использования средств ОМС (11 млн рублей) предыдущим руководством. «Мы стараемся улучшить медицинскую помощь. И в целом по доступности у нас положительная динамика», — говорит Сергей Вылегжанин.

Один из жителей прислал в редакцию «URA.RU» сообщение, что пациентов Уинской больницы направляют на томографию в Кунгур — в коммерческий медицинский центр «Доктор Айболит», который ранее возглавлял Сергей Вылегжанин. Но главврач отметил, что сейчас не имеет отношения к организации. Пациентов же направляют на томографию туда, где исследования проводят быстрее и дешевле.

Начало 2018 года в целом выдалось трудным для минздрава — сначала по министру Дмитрию Матвееву ударили общественники, заявившие, что по указаниям чиновника в больницах сокращают санитарок и срывают ремонт. Бывшие санитарки в итоге сообщили о намерении подать в суд. Потом стало известно о подготовке протестных акций — помимо митинга Барановского в феврале ожидается массовый пикет в Перми из-за закрытия поликлиники (она располагалась в аварийном здании).

Ольгу Ковтун в свое время массовый митинг не уволил, но это было только начало Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Примечательно, что в предыдущие годы одним из самых запоминающихся стал митинг как раз против развала пермской медицины. В марте 2016 года бизнесмен и общественник Евгений Фридман публично потребовал отставки вице-премьера и министра здравоохранения Ольги Ковтун — соратницы прежнего губернатора Виктора Басаргина. Увольнение не случилось, но борьба с чиновницей только усиливалась и подрывала позиции главы региона.

Медицина — бюджетоемкая сфера, которая требует пристального внимания властей региона, рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Для Пермского края это всегда была особенная, политизированная тема. Здравоохранение касается большого круга лиц со своими интересами. К тому же бэкграунд у нас, мягко говоря, не очень хороший. И по медицине оптимизация бьет гораздо сильнее, чем по любой другой отрасли. Безусловно, команде губернатора необходимо предпринимать меры, чтобы как-то вывести здравоохранение из негативной повестки. А как это сделать — это уже другой вопрос», — отметил эксперт.