{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 февраля 2018
24 февраля 2018
08:08  25 февраля 2018 0

Россиян позвали на выборы эротичными картинками. Посмотреть их могут не все. ФОТО

Выборы 2015 Курган, урны для голосования, выборы 2015
Россиян всяческими способами призывают проголосовать на выборахФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Журнал Maxim выпустил для «ВКонтакте» серию стикеров с сексуальным подтекстом, посвященных выборам президента России-2018. Получить пакет картинок могут только совершеннолетние подписчики, вступив в официальную группу издания.

«Новости лучше некогда, ребята: мы запускаем собственные стикеры! Стикерпак Election Girl — эти красотки намекают, что тебе пора бы повзрослеть», — анонсировали выпуск стикеров администраторы паблика.

В стикерпаке 16 картинок, на которых изображены девушки с вызывающими подписями: «Уже можно?», «Хочу твой голос», «Жду в кабинке». На момент подготовки новости пост в группе увидели 280 тысяч подписчиков, почти две тысячи из них поставили под сообщением «лайк».

Выборы президента России пройдут 18 марта. В сети уже начали появляться вирусные ролики, призывающие жителей прийти и проголосовать за кандидатов. Например, в соцсетях горячо обсуждают ролик, снятый в Новоуральске, где хор пенсионеров, юные кадеты и местные рэперы с чувством призывают россиян не пропускать выборы.

До этого в интернете стал популярен ролик, в котором главную роль сыграл пародист Сергей Бурунов («Большая разница»). Сюжет заключается в том, что глава семейства видит сон, в котором его в 52 года забирают в армию, ребенок-пионер просит четыре миллиона рублей на охрану школы, а на кухне тем временем сидит «гей на передержке», которого семья обязана приютить после его неудачных отношений. И все это результат законов президента, за которого герой ролика не голосовал. Мужчина просыпается утром в холодном поту и бежит на выборы.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров