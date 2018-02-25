08:08 25 февраля 2018 0

Россиян всяческими способами призывают проголосовать на выборах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Журнал Maxim выпустил для «ВКонтакте» серию стикеров с сексуальным подтекстом, посвященных выборам президента России-2018. Получить пакет картинок могут только совершеннолетние подписчики, вступив в официальную группу издания.

«Новости лучше некогда, ребята: мы запускаем собственные стикеры! Стикерпак Election Girl — эти красотки намекают, что тебе пора бы повзрослеть», — анонсировали выпуск стикеров администраторы паблика.

В стикерпаке 16 картинок, на которых изображены девушки с вызывающими подписями: «Уже можно?», «Хочу твой голос», «Жду в кабинке». На момент подготовки новости пост в группе увидели 280 тысяч подписчиков, почти две тысячи из них поставили под сообщением «лайк».

Выборы президента России пройдут 18 марта. В сети уже начали появляться вирусные ролики, призывающие жителей прийти и проголосовать за кандидатов. Например, в соцсетях горячо обсуждают ролик, снятый в Новоуральске, где хор пенсионеров, юные кадеты и местные рэперы с чувством призывают россиян не пропускать выборы.

До этого в интернете стал популярен ролик, в котором главную роль сыграл пародист Сергей Бурунов («Большая разница»). Сюжет заключается в том, что глава семейства видит сон, в котором его в 52 года забирают в армию, ребенок-пионер просит четыре миллиона рублей на охрану школы, а на кухне тем временем сидит «гей на передержке», которого семья обязана приютить после его неудачных отношений. И все это результат законов президента, за которого герой ролика не голосовал. Мужчина просыпается утром в холодном поту и бежит на выборы.