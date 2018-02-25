СМИ узнали о доставке 400 кг «аргентинского кокаина» на самолете экс-главы ФСБ

08:38 25 февраля 2018 0

Патрушев участвовал в спецоперации по перехвату крупной партии наркотиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев может быть причастен к операции по перехвату поставки в Европу 400 килограмм кокаина, которые хранились в российском посольстве в Аргентине. Как узнало издание The Telegraph от своих источников, на самолете экс-главы ФСБ в Москву доставили 12 чемоданов с мукой, на которую заменили найденный наркотик.

По данным газеты, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли уведомил местные власти о подозрительном багаже, найденном в школе при посольстве, пишет РБК. В 12 чемоданах спецслужбы обнаружили 389 килограмм кокаина. По версии следствия, они принадлежали сотруднику посольства Али Абьянову. Силовики заменили кокаин в сумках на муку, а чемоданы снабдили датчиками GPS.

Затем Абьянов лишился работы. Считается, что поэтому у преступников появились проблемы с отправкой товара, и они не забирали кокаин около года. Так как другой канал поставки найти не удалось, Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства.

В декабре 2017 года Патрушев прилетел в Аргентину для встречи с президентом страны Маурисио Макри. Однако по версии The Telegraph у экс-главы ФСБ была еще одна «миссия». Российские спецслужбы якобы договорились о том, чтобы доставка, о которой просил Абьянов, была осуществлена на самолете Патрушева. 9 декабря чемоданы Абьянова с мукой отправили на борту секретаря Совбеза.

В итоге, как уже писало «URA.RU» было задержано пять человек по делу о незаконном обороте наркотиков. Это участники группировки Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, пытавшиеся забрать чемоданы, сотрудник аэропорта Александр Чикало, сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк и сам Али Абьянов. Также Интерпол объявил в розыск лидера группировки — «Мистера К», бизнесмена, который, вероятно, живет в Германии.