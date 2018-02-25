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Главные новости Свердловской области
12:30  25 февраля 2018 8

Свердловские избиркомы начали обходить квартиры ради повышения явки

Выборы 2016 Курган, избиратели, выборы 2016
Звать свердловчан на выборы будут 26 тысяч членов избиркомовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Члены участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу свердловских избирателей. Около 26 тысяч сотрудников по всей области будут информировать жителей о выборах президента России, рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

«Члены участковых избирательных комиссий выдадут избирателям личное приглашение на президентские выборы, расскажут о предстоящих 18 марта выборах, а также сообщат избирателю об адресе его избирательного участка. Кроме того, члены комиссий на месте проверят наличие жителя в списках избирателей, помогут, если избиратель проявит такое желание, в оформлении заявления о голосовании по месту фактического нахождения или — опять же по просьбе избирателя — примут заявку о голосовании на дому по состоянию здоровья», — сказал председатель свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников.

Ранее источники «URA.RU» рассказывали, что от членов комиссий потребовали лично общаться с рядовыми свердловчанами, хотя раньше таких рекомендаций сотрудникам не давали. «Но сейчас ситуация совсем другая. Нужно повысить явку любыми законными способами», — говорил собеседник агентства.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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