Свердловские избиркомы начали обходить квартиры ради повышения явки

Члены участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу свердловских избирателей. Около 26 тысяч сотрудников по всей области будут информировать жителей о выборах президента России, рассказали в пресс-службе регионального избиркома.
«Члены участковых избирательных комиссий выдадут избирателям личное приглашение на президентские выборы, расскажут о предстоящих 18 марта выборах, а также сообщат избирателю об адресе его избирательного участка. Кроме того, члены комиссий на месте проверят наличие жителя в списках избирателей, помогут, если избиратель проявит такое желание, в оформлении заявления о голосовании по месту фактического нахождения или — опять же по просьбе избирателя — примут заявку о голосовании на дому по состоянию здоровья», — сказал председатель свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников.
Ранее источники «URA.RU» рассказывали, что от членов комиссий потребовали лично общаться с рядовыми свердловчанами, хотя раньше таких рекомендаций сотрудникам не давали. «Но сейчас ситуация совсем другая. Нужно повысить явку любыми законными способами», — говорил собеседник агентства.