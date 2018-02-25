{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 февраля 2018
17:41  25 февраля 2018 3

Художница обвинила Maxim в воровстве эротичных стикеров с призывами идти на выборы. ФОТО

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, вк, vk, vkontakte
Предвыборные стикеры появились во «ВКонтакте», получить их могут только совершеннолетниеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim в плагиате стикеров, на которых сексуальные девушки призывают отдать свой голос на предстоящих выборах. Стикеры с эротическим подтекстом журнал опубликовал в группе «Только для взрослых» в соцсети «ВКонтакте».

Фортуна работала над созданием стикеров для «Телеграм» и «ВКонтакте». По словам художницы, новые стикеры срисованы с созданного ею стикерпака, который есть в «Телеграме». «Сегодня „ВКонтакте“ запустил набор „Election girl“, полностью срисовав стикеры с моих. Получилось, правда, не очень, но не отчаивайся, дорогой автор! Пару лет срисовки моих стикеров и ты станешь даже вполне себе ничего — у меня их очень много», — написала девушка, работающая под ником Мадам Фортуна.

Сексуальные картинки на тему выборов размещены в паблике журнала «Только для взрослых». Стикеры могут получить исключительно совершеннолетние пользователи. В стикерпаке 16 картинок, на которых изображены девушки с вызывающими подписями: «Уже можно?», «Хочу твой голос», «Жду в кабинке». На момент подготовки новости пост в группе увидели 280 тысяч подписчиков, почти две тысячи из них поставили под сообщением «лайк».

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров