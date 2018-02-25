17:41 25 февраля 2018 3

Предвыборные стикеры появились во «ВКонтакте», получить их могут только совершеннолетние Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim в плагиате стикеров, на которых сексуальные девушки призывают отдать свой голос на предстоящих выборах. Стикеры с эротическим подтекстом журнал опубликовал в группе «Только для взрослых» в соцсети «ВКонтакте».

Фортуна работала над созданием стикеров для «Телеграм» и «ВКонтакте». По словам художницы, новые стикеры срисованы с созданного ею стикерпака, который есть в «Телеграме». «Сегодня „ВКонтакте“ запустил набор „Election girl“, полностью срисовав стикеры с моих. Получилось, правда, не очень, но не отчаивайся, дорогой автор! Пару лет срисовки моих стикеров и ты станешь даже вполне себе ничего — у меня их очень много», — написала девушка, работающая под ником Мадам Фортуна.

Сексуальные картинки на тему выборов размещены в паблике журнала «Только для взрослых». Стикеры могут получить исключительно совершеннолетние пользователи. В стикерпаке 16 картинок, на которых изображены девушки с вызывающими подписями: «Уже можно?», «Хочу твой голос», «Жду в кабинке». На момент подготовки новости пост в группе увидели 280 тысяч подписчиков, почти две тысячи из них поставили под сообщением «лайк».