Россияне смогли назвать только четырех кандидатов в президенты

13:13 26 февраля 2018 5

Выборы президента не стали активно обсуждаемой темой среди россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Больше половины опрошенных россиян смогли назвать имена только четырех из восьми кандидатов на пост президента, показал опрос ВЦИОМ. При этом сама тема выборов едва ли стала обсуждаемой среди российских граждан.

Выборы президента стали темой для разговора только малой части респондентов — 21% россиян обсуждали со своими близкими, за кого голосовать, и 10% разговаривали о личностях и достижениях кандидатов. При этом 53% опрошенных знают только половину зарегистрированных кандидатов: Владимира Путина (82%), Ксению Собчак (60%), Владимира Жириновского (60%) и Павла Грудинина (55%). Скорее не на слуху у россиян находятся Григорий Явлинский (37%) и Борис Титов (17%), в аутсайдерах — Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (оба менее 10%). При этом у предвыборной агитационной кампании пока не так много зрителей, и большая часть опрошенных видела материалы Владимира Жириновского (45%). Чуть меньше — 42% россиян — видели агитацию Владимира Путина, а у Ксении Собчак оказался 41% «зрителей».

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 18—19 февраля 2018 года, в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Основой выборки стал полный список телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства; выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин; лидер ЛДПР Владимир Жириновский; один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский; бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер Партии роста; телеведущая Ксении Собчак (идет на выборы от партии «Гражданская инициатива»); руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.