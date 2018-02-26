В Курганской торгово-промышленной палате сменят президента

На смену Евгению Сочневу подготовили депутата гордумы Илью Назаренко
Члены Курганской торгово-промышленной палаты на съезде во вторник, 27 февраля, рассмотрят вопрос об избрании нового президента палаты. На эту должность претендует вице-президент палаты, депутат Курганской городской Думы Илья Назаренко.
«Я прошел предварительное согласование Совета Курганской торгово-промышленной палаты, согласование, собеседование и обучение в торгово-промышленной палате РФ. Завтра будет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении», — подтвердил Назаренко в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Действующий президент региональной торгово-промышленной палаты Евгений Сочнев уходит в отставку. Он намерен продолжить работу в организации при ТПП Курганской области.