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26 февраля 2018
16:18  26 февраля 2018 10

Оксимирон не признал победу уральского рэпера на баттле Versus. «Толпа — говно»

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Оксимирон не согласен с победой югорчанина Грязного Рамиреса в поединке с КартрайтомФото: личная страница Оксимирона в Instagram

Житель Нижневартовска Сергей Желнов, более известный как рэп-исполнитель Грязный Рамирес, победил на популярной площадке Versus. Запись баттла с Энди Картрайтом набрала уже больше миллиона просмотров.

В небольшом интервью перед началом баттла Грязный Рамирес признается, что для него это первый опыт участия в таком состязании. Он также рассказал, что вместе с ним приехали друзья из Нижневартовска, пояснив для зрителей площадки Versus, что Нижневартовск — это небольшой город в Тюменской области.

В первом же баттле Грязный Рамирес одержал победу
Фото: страница Грязного Рамиреса в Instagram

Противником Грязного Рамиреса был Энди Картрайт — известный баттл-эмси, не победивший на Versus ни разу. Во время словесного поединка едва не произошла драка. После одной из шуток югорчанина про отца Картрайта, Энди уже собирался ударить Рамиреса, но пообещал разобраться с ним потом.

По итогам баттла за Картрайта проголосовал только рэпер Нигатив, а Баста и диджей 108, также входившие в состав жюри, отдали голоса Грязному Рамиресу. Баста при этом отметил, что ему понравился юмор рэпера из Нижневартовска.

Самый известный баттл-рэпер России Мирон Федоров (Оксимирон) отметил, что лично он не согласен с результатами поединка. «Пацаны, спасибо вам обоим от души, вот это настоящий баттл. Но я уверен, что @The_Cartwright тут победил. Вот за что я люблю Версус — это за неожиданные повороты, после

Баттл-эмис №1 Оксимирон не согласен с победой Грязного Рамиреса
СКРИН записи Оксимирона

АТЛ, Оби и блекловатого баттла с Эмио я уж никак не ставил на Энди, а он сделал просто восхитительно. Толпа — говно», — написал Оксимирон в своем аккаунте в Twitter.

Сергей Желнов, известный также как Сергей Версаль, является самым известным рэпером из ХМАО. Ранее он входил в группу «Стратегия воздействия», а сейчас исполняет песни в дуэте с рэпером Сидоджи. Примечательно, что когда-то именно благодаря твиту Оксимирона песни Грязного Рамиреса и Сидоджи стали популярны.

Антон Степыгин
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