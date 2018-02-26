В Ишиме из-за поиска педофила анализы у мужчин берут в бане

Жители Ишима сообщили «URA.RU», что сотрудники местной полиции в рамках оперативно-розыскных мер по поиску педофила, который 8 января изнасиловал восьмилетнюю девочку, провели забор биоматериалов на анализ ДНК у посетителей городской бани. Мужчины возмущались, однако в итоге подчинились требованию сотрудников полиции.
И. о. начальника полиции Ишима Николай Слизков сообщил, что ему неизвестно о проведении процедуры забора анализов у мужчин в городской бане. Пояснить законность действий сотрудников полиции Слизков отказался.
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской Анастасия Лепехина, следственные действия в ходе расследования данного уголовного дела в Ишиме проводятся в рамках уголовно-процессуального законодательства. «Это достаточно резонансное и тяжкое преступление, сотрудники полиции оказывают оперативное сопровождение по уголовному делу», — подчеркнула Лепехина.
Ранее «URA.RU» писало, что в Ишиме сотрудники полиции у мужчин берут на анализ слюну для исследования ДНК, это необходимо для сравнения полученного биоматериала с биоматериалом преступника. В следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области пояснили, что данные процессуальные действия проводятся практически во всем городе.