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Главные новости Тюменской области
16:35  26 февраля 2018 4

В Ишиме из-за поиска педофила анализы у мужчин берут в бане

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Педофил надругался над 8-летней девочкойФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Ишима сообщили «URA.RU», что сотрудники местной полиции в рамках оперативно-розыскных мер по поиску педофила, который 8 января изнасиловал восьмилетнюю девочку, провели забор биоматериалов на анализ ДНК у посетителей городской бани. Мужчины возмущались, однако в итоге подчинились требованию сотрудников полиции.

И. о. начальника полиции Ишима Николай Слизков сообщил, что ему неизвестно о проведении процедуры забора анализов у мужчин в городской бане. Пояснить законность действий сотрудников полиции Слизков отказался.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской Анастасия Лепехина, следственные действия в ходе расследования данного уголовного дела в Ишиме проводятся в рамках уголовно-процессуального законодательства. «Это достаточно резонансное и тяжкое преступление, сотрудники полиции оказывают оперативное сопровождение по уголовному делу», — подчеркнула Лепехина.

Ранее «URA.RU» писало, что в Ишиме сотрудники полиции у мужчин берут на анализ слюну для исследования ДНК, это необходимо для сравнения полученного биоматериала с биоматериалом преступника. В следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области пояснили, что данные процессуальные действия проводятся практически во всем городе.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
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