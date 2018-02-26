Москва выделила Зауралью десятки миллионов на клубы в деревнях

Зауралье получит 48 миллионов рублей на создание и модернизацию культурно-досуговых центров в селах и деревнях, а также на развитие детских школ искусств в регионе. Порядок предоставления и расходования субсидии утвердили на заседании правительства Курганской области 26 февраля.
Как сообщает пресс-служба кабмина, субсидия поступила в регион на условиях софинансирования. Большая часть — 45 миллионов 113 тысяч рублей — это средства федерального бюджета. Три миллиона 397 тысяч рублей добавили из областной казны.
Чтобы получить часть субсидии, органы местного самоуправления могут подать заявки в управление культуры Курганской области до 5 марта 2018 года. Такой короткий срок, уточняют в ведомстве, устанавливается для своевременного и полного использования средств федерального бюджета.