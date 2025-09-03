Из курганского УМВД в Луганск уехал главный по работе с мигрантами

Полковник курганской полиции Руслан Найда получил должность в МВД ЛНР
Полковник полиции Руслан Найда получил назначение из Кургана в ЛНР
Полковник полиции Руслан Найда получил назначение из Кургана в ЛНР
Из управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области уехал начальник. Полковник Руслан Найда вернулся на работу в полицию ЛНР, где ему дали должность начальника, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«Полковник Найда, возглавлявший управление миграции, был откомандирован в другой регион. Силовик вернулся на родную Луганщину — там получил назначение», — сообщили источники.

Информация подтвердилась данными сайта УМВД России по Курганской области. Фамилия Найды пропала из раздела «Руководство» УВМ УМВД России по Курганской области.

В пресс-службе курганского ведомства сообщили, что Найда в настоящее время числится в штате, но был откомандирован в распоряжение МВД ЛНР. Фамилия силовика появилась на сайте луганской полиции, где он значится начальником управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике.

Найда отработал начальником курганского управления немногим более полутора лет. В курганское УМВД он был назначен в январе 2024 года после службы в должности замначальника управления миграции в Луганске.

