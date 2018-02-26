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26 февраля 2018
20:44  26 февраля 2018 2

Уральский биатлонист Антон Шипулин стал доверенным лицом Путина

Пресс-конференция в Фонде Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон
Всего у Путина 492 доверенных лицаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В понедельник, 26 февраля, екатеринбургский биатлонист, уроженец Тюмени Антон Шипулин стал доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина. Вместе с уральским спортсменом доверенными людьми действующего президента стали еще 15 человек. Центральная избирательная комиссия России их уже зарегистрировала.

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», — сообщил представитель ЦИК Александр Клюкин. Среди доверенных людей действующего лидера страны артисты, тренеры, спортсмены, военнослужащие и многие другие, пишет Life. Таким образом, в настоящий момент уральский регион представляют девять доверенных лиц Путина.

Ранее стало известно, что среди доверенных людей действующего лидера России восемь человек из регионов УрФО. Курган представляет продюсер и композитор Максим Фадеев. От Перми в круг доверенных лиц попал главный режиссер и худрук пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов, а также управляющий директор, генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Тюмень представляют двое: общественный деятель Марина Бакулина, а также кандидат медицинских наук Альберт Юсупов.

Кроме того, в список доверенных людей попали рок-звезда, уроженка Екатеринбурга Юлия Чичерина и участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Свердловскую область также представляет председатель регионального союза журналистов Александр Левин.

Иван Шестак
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