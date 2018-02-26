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27 февраля 2018
26 февраля 2018
23:01  26 февраля 2018 9

На первые дебаты пришел только один кандидат в президенты

Брифинг с Эллой Памфиловой. Уполномоченным по правам человека РФ. Екатеринбург, памфилова элла
Глава ЦИК призвала кандидатов к активностиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова удивилась тому, что на первые дебаты явился только один кандидат в президенты РФ. Она призвала других претендентов на пост главы государства активнее использовать отведенное им эфирное время.

Памфилова сослалась на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он сообщил главе ЦИК, что 26 февраля был единственным кандидатом, посетившим дебаты на радио, остальные прислали своих доверенных лиц. «Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить», — цитирует Памфилову «Интерфакс». При этом глава ЦИК уточнила, что ходить на дебаты — не только право, но и обязанность кандидатов. За «прогулы» он должен отчитываться справками. 26 февраля стартует период теле- и радиодебатов. Телеканалы, согласно жеребьевке, предоставили кандидатам бесплатное эфирное время.

Ранее экс-коллега Памфиловой, челябинец Александр Лебедев, призвал главу ЦИК уйти в отставку. Он обвинил председателя Центризбиркома в некомпетентности и незнании законов.

Наталья Михалева
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