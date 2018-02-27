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27 февраля 2018
26 февраля 2018
04:43  27 февраля 2018 0

США обвинили Россию в нарушении договора из-за уральских ракет

Крылатые ракеты 9M729 были разработаны в ОКБ «Новатор»Фото: сайт Министерства обороны РФ

Российская крылатая ракета наземного базирования 9M729 (по западной классификации SSC-8) была разработана и испытана в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил помощник министра обороны США Дэвид Трахтенберг.

«Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе», — приводит RT слова Трахтенберга.

Между тем, это уже не первое заявление представителей США по поводу ракет 9М729. Ранее Минторг США внес в черный список создателя данного типа вооружений — свердловское предприятие ОКБ «Новатор». Как сообщало «URA.RU», поводом стало то, что ракета якобы не укладывается в нормы ДРСМД.

Отметим, о намеренном разрушении Соединенными Штатами ДРСМД ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, некогда США также настойчиво обвиняли Россию в нарушении договора по противоракетной обороне (ПРО), а после вышли из него в одностороннем порядке.

Евгений Александров
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