{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 декабря 2017
09:22  20 декабря 2017 0

США ввели санкции против уральского завода, который создает ядерные ракеты

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета, ракеты, пусковая установка
Из-за своей работы по созданию ракет «Новатор» попал под санкцииФото: depositphotos.com © URA.RU

Минторг США внес в черный список свердловское предприятие КБ «Новатор». Поводом стало создание на заводе крылатой ракеты 9М729, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В отношении «Новатора» введен режим экспортного лицензирования: это означает, что любые поставки американской продукции (а также продукции других стран, если она содержит американские составляющие) этим фирмам должны быть согласованы с властями США. В уведомлении уточняется, что США будут исходить из «презумпции отказа» — то есть в основном давать отрицательные отзывы на соответствующие запросы, пишет «Коммерсант». Аналогичным санкциям подвергнут волгоградский завод «Титан- Баррикады», также создающий ракеты.

В пресс-службе «Новатора» журналистам заявили, что экономическая блокада не повлияет на работу предприятия. Действия Минторга США на заводе назвали «очередным проявлением проявление недобросовестной конкуренции». В российском МИДе окрестили подобные действия «предлогом к слому Договора о РСМД.»

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров