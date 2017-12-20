США ввели санкции против уральского завода, который создает ядерные ракеты

Минторг США внес в черный список свердловское предприятие КБ «Новатор». Поводом стало создание на заводе крылатой ракеты 9М729, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В отношении «Новатора» введен режим экспортного лицензирования: это означает, что любые поставки американской продукции (а также продукции других стран, если она содержит американские составляющие) этим фирмам должны быть согласованы с властями США. В уведомлении уточняется, что США будут исходить из «презумпции отказа» — то есть в основном давать отрицательные отзывы на соответствующие запросы, пишет «Коммерсант». Аналогичным санкциям подвергнут волгоградский завод «Титан- Баррикады», также создающий ракеты.
В пресс-службе «Новатора» журналистам заявили, что экономическая блокада не повлияет на работу предприятия. Действия Минторга США на заводе назвали «очередным проявлением проявление недобросовестной конкуренции». В российском МИДе окрестили подобные действия «предлогом к слому Договора о РСМД.»