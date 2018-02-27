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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:40  27 февраля 2018 2

«Первый канал» объяснил, зачем Якубович грубо пошутил над участниками «Поля чудес»

Кинофестиваль
Ведущий таким образом работает с участниками, снимая напряжениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Скандал вокруг выступления Леонида Якубовича, в котором он якобы оскорбил участников игры, связан с тем, что слова телеведущего были вырваны из контекста. На «Первом канале» объяснили, что означала его цитата.

Она относилась не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение, цитирует заявление телеканала РБК. «Первый канал» привел полную цитату ведущего программы:

«Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю — это уже не секрет давным-давно, — я говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!»

Как писало «URA.RU» ранее, своим отношением к передаче Леонид Якубович поделился в студии проекта «Сегодня вечером», который был посвящен лихим 90-м. В студии он рассказал о «внутренней кухне» шоу Максиму Галкину.

Юрий Викторов
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