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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Курганской области
14:57  27 февраля 2018 4

Курганская епархия приступила к сносу гаража, за который судилась с чиновниками. ФОТО

Снос гаража у храма Александра Невского. Курган, храм александра невского, снос гаража
Рабочие начали разбирать блоки постройки у храма Александра НевскогоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская епархия во вторник, 27 февраля, приступила к сносу незаконно возведенного гаража у храма Александра Невского в Кургане. Рабочие с помощью перфоратора разбирают уродливую постройку на блоки, передает корреспондент «URA.RU».

Скандал из-за гаража разгорелся в Кургане в 2016 году. Епархия самовольно начала возводить строение для хозяйственных нужд на территории объекта культурного наследия регионального значения. В результате постройка заслонила вид на старинный храм, что возмутило общественность. В июне 2017 года суд постановил снести незаконную постройку, апелляционная жалоба епархии, которая рассматривалась в сентябре, осталась без удовлетворения. Епархия пыталась через суд отсрочить снос гаража, ссылаясь на отсутствие денег и холодное время года, но безуспешно.

В управлении охраны объектов культурного наследия Курганской области о начале разбора гаража узнали от корреспондента «URA.RU», поблагодарив за хорошие новости.

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Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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