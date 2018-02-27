Курганская епархия во вторник, 27 февраля, приступила к сносу незаконно возведенного гаража у храма Александра Невского в Кургане. Рабочие с помощью перфоратора разбирают уродливую постройку на блоки, передает корреспондент «URA.RU».
Скандал из-за гаража разгорелся в Кургане в 2016 году. Епархия самовольно начала возводить строение для хозяйственных нужд на территории объекта культурного наследия регионального значения. В результате постройка заслонила вид на старинный храм, что возмутило общественность. В июне 2017 года суд постановил снести незаконную постройку, апелляционная жалоба епархии, которая рассматривалась в сентябре, осталась без удовлетворения. Епархия пыталась через суд отсрочить снос гаража, ссылаясь на отсутствие денег и холодное время года, но безуспешно.
В управлении охраны объектов культурного наследия Курганской области о начале разбора гаража узнали от корреспондента «URA.RU», поблагодарив за хорошие новости.