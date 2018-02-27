Стало известно, кто будет осваивать бюджеты реновации в Москве

14:26 27 февраля 2018 10

На реновацию в Москве выделено 3,5 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После интервью архитектора Юрия Эхина о проблемах реновации в Москве в публичном доступе появился список глав строительных компаний, которые будут заниматься реализацией масштабного проекта. Эхин ранее заявлял, что из 3,5 трлн рублей, выделенных на реновацию, триллион достанется столичным чиновникам и аффилированным с ними застройщикам.

Список предпринимателей, которые будут осваивать реновационный бюджет, был опубликован в издании «Свободная пресса» со ссылкой на собственные источники. В число этих бизнесменов попали предполагаемые родственники и давние партнеры вице-мэра, руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина. Большинство — выходцы из строительной сферы Татарстана. В списке значатся Альберт Суниев («Управление экспериментальной застройки микрорайонов»), Дамир Газизов («Управление гражданского строительства»), Максат Шеммедов, предполагаемый двоюродный брат Марата Хуснуллина Ильдус Минниханов («Центроград»), Рашид Нуруллин («Ай Пи Групп»), бывший партнер известного бизнесмена Марата Кушаева Михаил Вагайцев, («Строительно-монтажная корпорация»), Бабек Гасанов («Небоскреб ГБ») и другие. В качестве владельцев ряда компаний также указаны жена, мать и дочь Марата Хуснуллина.

Также в списке оказались «близкая к московскому стройкомплексу» ГК ПИК Сергея Гордеева и принадлежащий городу «Москапстрой» (президент компании — Марат Хафизов), победившие несколько дней назад на конкурсе проектирования 20 жилых домов для программы реновации. Сообщается, что МФС-ПИК (структура ГК ПИК) стала победителем конкурсов на проектирование трех домов на Зеленом проспекте, Авангардной и Смольной улицах. На конкурсах еще по шести объектам компания оказалась единственным допущенным участником. Остальные заявки были отклонены. «Как сказано в протоколах, конкурсы признаны несостоявшимися, но заказчик может заключить договор с МФС-ПИК», — цитирует «Свободная пресса» источник информации. Издание также напоминает, что ПИК известен аудитории по ряду скандалов, включая историю с возведением жилого микрорайона возле полигона бытовых отходов в Саларьево. В тексте также упоминается еще один вероятный оператор реновации — «МР Групп», которая планирует застроить освобождаемую территорию бывшего стратегического объекта — центра им. Хруничева.