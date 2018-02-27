Взят под стражу челябинский чиновник, бесплатно катавшийся на чужом БМВ

В СИЗО до 26 апреля отправлен директор федерального государственного бюджетного учреждения «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктор Тихонов, обвиняемый в получении крупной взятки. Такое решение вынес Центральный районный суд Челябинска 27 февраля, во вторник, передает корреспондент «URA.RU».
На суде подтвердилось, что Тихонов сотрудничает со следствием и даже написал явку с повинной. Следователь заявил, что директор ФБГУ совершил особо тяжкое преступление. Расследование продолжается, еще не допрошены все свидетели. В их числе работники сельхозпредприятий и сотрудники учреждения, находящиеся в его подчинении. Тихонов, по мнению следствия, может оказывать на свидетелей давление. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство о взятии директора ветлаборатории под стражу.
Защита настаивала на домашнем аресте. Суду были представлены медицинские справки, согласно которым 45-летний директор ФБГУ перенес инфаркт, инсульт, были подозрения на раковую опухоль. Адвокат заявлял, что по состоянию здоровья его подзащитный не может находиться в СИЗО, поэтому стоит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Такая изоляция от общества поможет избежать давления на свидетелей.
Но суд принял во внимание доводы обвинения и принял решение об аресте Виктора Тихонова. По данным следствия, директор ФБГУ с июля 2016 года лоббировал интересы некой коммерческой организации в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям. За это ему дали в бессрочное пользование автомобиль БМВ, что расценивается как взятка. Это преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по региону. Тихонова задержали, в учреждении прошли обыски.
Что касается новых эпизодов, то, по данным «URA.RU», это связано с положительным заключением экоаудита на одной из птицефабрик, где был зафиксирован массовый падеж птицы. В декабре 2017 года обыски прошли в холдинге «Чебаркульская птица». Как сообщают «URA.RU» собственные источники, к расследованию может подключиться четвертое следственное управление СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.