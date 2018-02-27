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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:35  27 февраля 2018 0

Челябинские анархисты обвинили ФСБ в пытках

Баннер повесили возле управления ФСБФото: «Народная Самооборона», группа во «ВКонтакте»

Челябинские анархисты Дмитрий Цибуковский, Дмитрий Семенов и Максим Анфалов сделали заявление о том, что чекисты под пытками заставили их признаться в том, что они повесили на забор возле здания местного ФСБ баннер с надписью «ФСБ — главный террорист», а потом бросили зажженный фаер. Молодые люди, которые называют себя анархистами из группы «Народная воля», отрицают свою причастность к акции и написали заявление о побоях в Следственный комитет, сообщает издание «Медиазона».

Челябинцы рассказали, что их задержали дома, надели наручники, били руками и ногами, а также электрошокером. В итоге Максима Анфалова отпустили, и он проходит по делу как свидетель. Парень сумел доказать, что в тот день он находился у брата в Копейске. А других анархистов передали в ГУ МВД по Челябинской области, где было возбуждено уголовное дело по статье «мелкое хулиганство». Дмитрий Цибуковский заявил, что подписал признание потому, что его били и он боялся за свою жизнь. После освобождения он пошел в больницу зафиксировать травмы, однако следов побоев на его теле не нашли. Дмитрий считает, что его били профессионалы, специально не оставившие следов на теле. «Тем не менее, врач зафиксировал у меня ушибы на брюшной стенке и следы ожогов от воздействия тока на бедре», — написал в заявлении Цибуковский.

Редакция обратилась за комментарием в УФСБ по Челябинской области. Однако там ответили, что не комментируют это дело, так как его расследует полиция. В пресс-службе СКР по Челябинской области, куда анархисты подали заявления, сообщили «URA.RU», что ничего об этом деле не знают.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Челябинске задержаны трое молодых людей, подозреваемых в вывешивании баннера. Сообщение об акции появилось в паблике «Народная свобода» во «ВКонтакте». По словам авторов, они устроили акцию в знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами».

Александр Лукманов
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