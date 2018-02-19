Визитки «адвоката-решалы» в Челябинске раздавались после допросов

19:41 19 февраля 2018 0

Дача взятки Александру Есипову проходила под контролем спецслужб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовные дела скандального адвоката Олега Зайцева и бывшего замначальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова обрастают новыми подробностями. Вскрывается такая схема, что в перспективе — новые, более громкие расследования.

Олега Зайцева и Александра Есипова сдала челябинская предпринимательница, владелец сауны и еще нескольких фирм. В декабре в ее офисе прошли обыски, изъяли все имущество, от оргтехники до степлеров. К самой предпринимательнице претензий не было, оперативно-следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов в отношении другого фигуранта. Следователей также интересовали схемы «черной обналички». Предпринимательницу вызвали на допрос к Есипову, где она попыталась договориться со следователем о возврате имущества. Мол, с делом разберутся позже, а сейчас ей надо работать, и она готова на любые условия.

«Ну что вы!» — стал якобы отказываться Есипов. А потом посоветовал воспользоваться услугами адвоката Олега Зайцева и «решать все с ним». Лично дал визитку — на том и расстались.

Предпринимательница, по словам источников, встретилась с Зайцевым и передала ему 16 тысяч долларов для Есипова за возврат имущества. Следователь якобы эту сумму получил. Зайцев же предложил предпринимательнице еще одну услугу. Он передает Есипову пять миллионов рублей — и дело в отношении нее закроют.

Женщина и сама толком не понимала, грозит ли ей преследование, но все это уже казалось таким подозрительным, что она написала заявление в правоохранительные органы. Далее уже все шло под контролем управления «М» УФСБ по региону. Так с давних времен называется структура по борьбе с «оборотнями в погонах» («М» — милиция). Собрали почти всю необходимую сумму, в рублях и валюте, предпринимательница передала их адвокату. Олег Зайцев, как потом выяснили следователи, и не собирался отдавать деньги Есипову. Претензий предпринимательнице предъявлять не собирались.

В декабре 2013 года позиция прокуратуры положила конец «профессиональным успехам» Олега Зайцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По некоторым данным, и передача денег Есипову за возврат имущества также проходила под контролем спецслужб, только участники сделки об этом не подозревали. Пристальное внимание к Зайцеву объясняется сомнительными связями адвоката как с криминальными структурами, так и с силовыми. Это относится к преступной группировке Романа Килиевича и к нападению на рок-фестиваль «Торнадо», когда наказания избежали известные криминальные авторитеты. А также к связям с бывшим сотрудником ФСБ Олегом Натальченко, по слухам «крышевавшим» банды автоугонщиков.

После того, как задержали Зайцева, он тут же предложил написать явку с повинной и дал показания на Есипова — сообщил, что передавал ему ранее деньги. Таким образом, он пытался избежать наказания за дачу взятки, заявив о сотрудничестве со следствием. Поэтому ему пока вменяется только мошенничество в особо крупном размере, так как повлиять на исход дела, в котором якобы подозревается предпринимательница, он не мог. Дела просто не было.

«Не факт, что зачтут „явку с повинной“ у Зайцева, — рассказывает „URA.RU“ источник в силовых структурах. — От этой взятки он может и не отскочить. Кроме того, у управления „М“ в разработке и другие эпизоды, в которых Зайцев мог выступать посредником в коррупционных преступлениях».

Материалы дела переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управлении СК РФ по региону. Там же расследуется дело и в отношении Александра Есипова, который свою вину не признает. Примечательно, что в трудовой книжке записано, что Есипов уволился по собственному желанию 9 февраля, в день когда Зайцев давал показания, в канун задержания самого следователя.

«Зайцев не выйдет из этой истории еще и потому, что за расследованием лично следит замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев и он не позволит пустить все на самотек. Да и для челябинского ФСБ это „дело чести“», — сообщил «URA.RU» источник. Он напомнил, что именно вмешательство Пономарева помогло оправдать трех оперативников угрозыска ГУ МВД по Челябинской области по резонансному «делу угонщика Малова». Зайцев был адвокатом Малова, давшего лживые показания на полицейских.Также именно прокуратура добилась пересмотра приговора банде Килиевича, подзащитным Зайцева, получившим поначалу небольшие сроки. Именно с «дела Малова» Олег Зайцев перестал быть адвокатом, ранее легко решавшим дела своих клиентов.

По информации «URA.RU» в скором времени будет поставлен вопрос о лишении Олега Зайцева статуса адвоката. Ранее он уже был лишен статуса адвоката в Челябинской области, новые документы он получил в Тюменской области.

В следственном управлении СК РФ по региону «URA.RU» сообщили, что расследование уголовных дел продолжается, воздержавшись от подробностей. В УФСБ по Челябинской области также ход расследования не комментируют.