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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:17  27 февраля 2018 0

С апреля Россию лишат права проводить международные соревнования

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Планируется, что запрет начнет действовать с апреля 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международное антидопинговое агентство (WADA) лишит Россию права на проведение международных соревнований. Такое решение следует из документа, подготовленного ведомством. Планируется, что запрет начнет действовать с 1 апреля.

О лишении права для России принимать международные соревнования по всем видам спорта говорится в документе, который был подготовлен еще в ноябре 2017 года. Решение принято в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) подписала кодекс, однако деятельность этого ведомства с конца 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу, пишет «Росбалт».

Согласно документу, проводить международные чемпионаты и другие спортивные мероприятия WADA могут только те страны, национальные антидопинговые организации которых признаны кодексом. В результате с 1 апреля все международные федерации лишаются легального способа отдавать международные турниры России.

Запрет не касается уже одобренных заявок. Поэтому чемпионат мира по футболу 2018 года в России состоится. Однако есть вероятность, что чемпионат мира по настольному теннису 2020 года в Екатеринбурге может быть отменен. Ситуация продолжится, пока WADA не восстановит в правах российскую антидопинговую организацию.

Иван Шестак
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