07:23 28 февраля 2018 3

Политик все отрицает и называет предвыборной провокацией Фото: lslutsky.ru

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах депутата госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Инцидент произошел в 2011 году, когда она приехала договариваться об интервью.

По словам Котрикадзе, политик попросил зайти к нему в кабинет без камер, чтобы спокойно обсудить темы и вопросы будущей беседы. «Он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене и там как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась и убежала», — рассказала журналистка в эфире телеканала «Дождь».

Слуцкого обвинили в домогательствах во время интервью лидера либералов Владимира Жириновского на «Дожде». Политик-ветеран заявил, что, возможно, его соратник просто нуждается во внимании и пообещал разобраться в проблеме, пишет «Федеральное агентство новостей». Как утверждает журналистка издания, харассменту регулярно подвергаются корреспондентки парламентского пула. Сам Слуцкий говорит, что не понимает откуда взялись эти слухи. По его мнению, это раздутый скандал в преддверии выборов президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за сексуальным скандалом с главой комитета Госдумы по международным делам. Об этом пишет «Национальная служба новостей».