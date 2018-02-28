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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
07:50  28 февраля 2018 10

Дочь уральского экс-депутата оголила грудь на показе Dior. ФОТО

Мероприятие прошло во французской столице@kambaratova, Instagtam
новость из сюжета:
Автоскандал с дочкой депутата
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Дочь бывшего депутата Кушвинской городской думы в Свердловской области Марина Камбаратова оголила грудь. На публике она предстала в откровенном наряде на неделе моды от Dior во французской столице. Фотографии с мероприятия скандально известная екатеринбурженка опубликовала в своем Instagtam.

Камбаратова предстала перед публикой в облегающем кожаном наряде с большим вырезом. Ее грудь прикрывало лишь ожерелье. Помимо откровенного наряда девушка похвасталась именным приглашением от парижских организаторов знаменитого мероприятия.

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@kambaratova, Instagram

Ранее стало известно, что в Кушве осудили экс-депутата местной думы Александра Камбаратова, который является отцом Марины Камбаратовой, владелицы гастрономического бутика «Сыр и вино» в екатеринбургском клубном доме «Тихвин». Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество.

Иван Шестак
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