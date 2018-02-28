Дочь бывшего депутата Кушвинской городской думы в Свердловской области Марина Камбаратова оголила грудь. На публике она предстала в откровенном наряде на неделе моды от Dior во французской столице. Фотографии с мероприятия скандально известная екатеринбурженка опубликовала в своем Instagtam.
Камбаратова предстала перед публикой в облегающем кожаном наряде с большим вырезом. Ее грудь прикрывало лишь ожерелье. Помимо откровенного наряда девушка похвасталась именным приглашением от парижских организаторов знаменитого мероприятия.
Ранее стало известно, что в Кушве осудили экс-депутата местной думы Александра Камбаратова, который является отцом Марины Камбаратовой, владелицы гастрономического бутика «Сыр и вино» в екатеринбургском клубном доме «Тихвин». Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество.