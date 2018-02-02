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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
09:21  02 февраля 2018 9

Отцу уральской светской львицы дали три года колонии

Отца Марины Камбаратовой осудили за покушение на мошенничествоФото: elenakrekova, Instagram
новость из сюжета:
Автоскандал с дочкой депутата
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В Кушве осудили экс-депутата местной думы Александра Камбаратова, который также известен как отец Марины Камбаратовой, владелицы гастрономического бутика «Сыр и вино» в екатеринбургском клубном доме «Тихвин».

Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Будучи депутатом Думы Кушвинского городского округа, Камбаратов предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемому в мошенничестве, за 1,5 млн рублей помочь избежать строгой меры наказания, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

При этом отец светской львицы понимал, что у него нет возможности поспособствовать назначению мягкого наказания. Передавать деньги «знакомому судье» он не собирался, пояснили в ведомстве. В результате он был задержан силовиками в тот момент, когда получал эти средства. Кушвинский городской суд приговорил Александра Камбаратова к трем годам в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф на сумму 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как писало «URA.RU», дочь экс-депутата Марина Камбаратова стала известна широкой общественности после дорожного скандала. Выезжая на «Мерседесе» с госномерами 001 из двора, она отказалась уступать дорогу другим автомобилям. Спор с водителем, мешавшим Камбаратовой проехать, сопровождался отборной бранью и пинками по машине. Позже противник Камбаратовой выложил запись инцидента в Сеть.

Юрий Викторов
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