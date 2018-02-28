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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:31  28 февраля 2018 3

Юрий Лоза сравнил Лепса с помоечным бомжом

Юрий Лоза, лоза юрий
Артист считает, что мат никакого отношения к творчеству не имеетФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Музыкант Юрий Лоза выступил с резкой критикой в отношении песни с использованием мата, которую исполнил Григорий Лепс. Лоза сравнил коллегу по сцене с помоечным бомжом.

«Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем», — цитирует Starhit слова Лозы. Он рекомендует послушать рассказ сатирика Жванецкого «Подрывник», где вместо мата есть намеки, и это «величайшее искусство». По мнению певца, когда артист матерится, то уподобляется «тому самому помоечному бомжу». Лоза рекомендовал Лепсу свою новую песню спеть ребенку в качестве колыбельной. «А потом этот малыш пошлет его куда подальше. И он не имеет права сказать ему: „Где ты этого понабрался?!“ — поскольку сам использует мат».

Напомним, на прошлой неделе Григорий Лепс представил публике композицию «Здравствуйте, [надоевшие] рожи!», в которой используется нецензурная лексика. Использование брани удивило поклонников. По их словам, ранее Лепс не отличался тягой к мату, однако, по мнению многих, решил последовать моде и поэкспериментировать. Музыкальные эксперты уточнили, что песня не новая, она принадлежит малоизвестной группе «Мел».

Иван Шестак
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