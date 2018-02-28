Фигуристка Загитова слегла после Олимпиады

08:48 28 февраля 2018 0

Отец спортсменки рассказал, что она простыла после возвращения из Южной Кореи Фото: Instagram @azagitova

Золотая медалистка Игр в Пхенчхане Алина Загитова лежит с температурой 38,5. Девушка простудилась после соревнований в Южной Корее.

«Приехала домой уже в маске. Сейчас температура 38,5, лежит. Стараемся сбивать. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран. Закончилась Олимпиада, и организм сдулся», — приводит «Газета.ру» слова ее отца с эфира Первого канала.

Алина завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов. Серебро взяла россиянка Евгения Медведева.

Сегодня, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравит победителей и призеров XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчане. Всего российские спортсмены завоевали две золотых (второе золото у хоккеистов), шесть серебряных и девять бронзовых медалей, пишет «Национальная служба новостей».