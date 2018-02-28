Настя Рыбка и секс-тренер Алекс Лесли просят политического убежища в США. ФОТО

17:28 28 февраля 2018 3

Задержанные направили письмо в консульство США Фото: Алекс Лесли, Instagram

Блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и секс-коуч Александр Кириллов (Алекс Лесли) просят вместе с остальными задержанными в Таиланде россиянами защиты у США. Лесли написал письмо в американское консульство, под которым подписались все десять заключенных.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — приводит слова Кириллова из письма RT. Секс-тренер также сообщил, что всех задержанных за незаконное проведение тренинга переводят в другую тюрьму.

1/2 Фото: телеграм-канал RT

Десять россиян задержали в Паттайе за проведение нелегального секс-тренинга 26 февраля. По информации «Национальной службы новостей», решение о том, выпускать Рыбку и остальных под залог или нет, будет принято судом, а их статус изменится на арестованных, в отношении которых ведется следствие. Вашукевич заявила, что арест и отказ выпустить ее под залог связаны с тем, что она владеет информацией о связях российских депутатов с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой предвыборного штаба США Полом Манафортом, писало «URA.RU».