18:08 28 февраля 2018 0

Жители Варгашинского района хотят знать, когда им выдадут льготные лекарства Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Варгашинского района пожаловались на отсутствие жизненно важных льготных лекарств в курганскую лигу защиты пациентов. Проблемы с обеспечением лекарствами в районе начались еще в ноябре прошлого года и до сих пор не решаются, рассказала «URA.RU» пенсионерка Нина Анатольевна.

По словам заявительницы, лекарства не могут получить диабетики и астматики. «В конце года нам объясняли ситуацию нехваткой лекарств, перебоями в поставках. Но уже март на пороге, а проблема не решена, — сетует собеседница. — Нет препаратов ни для диабетиков (даже полосок для контроля уровня сахара в крови нет), ни для астматиков (не выдали ни одного ингалятора, раньше на два месяца выдавали три разных ингалятора). От давления выдают препараты-заменители». По ее словам, местные врачи не могут объяснить, в чем дело и когда будут лекарства, только руками разводят. Лекарства приходится покупать самим пациентам. «Мы не понимаем, проблема возникла только у нас в районе или по всей области», — недоумевает пенсионерка. Местные льготники подумывают отказаться от соцпакетов в пользу выплат.

«URA.RU» направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой пояснить ситуацию. В конце прошлого года на отсутствие жизненно важных лекарств жаловались родители детей, больных диабетом. Тогда в ведомстве объяснили перебои с поставками препаратов несовершенством системы финансирования федеральной программы. После публикации детям выдали лекарство.