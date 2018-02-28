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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:46  28 февраля 2018 1

Коляде отказали в звании народного артиста России. «Скорее Бузовой дадут»

Празднование 16-летия
Чиновники преподнесли неприятный сюрприз почитателям таланта КолядыФото: Анна Майорова © URA.RU

Уральскому режиссеру и драматургу Николаю Коляде отказали в присвоении звания «Народный артист России». Решение приняли эксперты Министерства культуры РФ, и ведомство отказалось объяснить его причины.

«Министерство культуры, ты не право!», — написал сам Николай Коляда на своей странице в Facebook. «Скорее Бузовой дадут при нынешнем раскладе», — негодуют в комментариях поклонники. — «Зато Газманов и Расторгуев — народные артисты». Многие из них ожидали, что присвоение почетного звания затянулось исключительно из-за бюрократических проволочек. Сам драматург на момент подготовки новости не отвечал на телефонные звонки.

«Мы дополнительно уточнили ситуацию в федеральном Минкульте. Как нам подтвердили, в таких случаях министерство не аргументирует решение. Работает экспертная группа, она выносит решение о присвоении звания или об отказе», — сообщила «URA.RU» Юлия Воронина, консультант по связям со СМИ министерства культуры Свердловской области.

Как уже сообщало «URA.RU», предполагалось, что почетное звание знаменитый уралец получит к 60-летнему юбилею, который он отпраздновал в декабре 2017 года. Указ о награждении работников культуры подписывает президент страны на основании списка, который готовят и утверждают в ведомстве Владимира Мединского. Однако этот «фильтр» кандидатура Николая Коляды не прошла. На сегодня свердловский режиссер имеет звание заслуженного деятеля искусств РФ и является лауреатом международной премии имени Станиславского. Филиал его «Коляда-театра» открылся в Москве, также Минкульт РФ выделил грант в 1,5 млн рублей на постановку нового спектакля «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

Владимир Васин
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