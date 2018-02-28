МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

По итогам Олимпиады в Южной Корее Международный олимпийский комитет (МОК) не нашел положительных допинг-проб у спортсменов из России. Членство ОКР в МОК таким образом восстанавливается без дополнительных процедур.
«ОКР восстановлен. По решению МОК, если не будет никаких нареканий после Олимпиады, в том числе новых нарушений антидопинговых правил, то ОКР восстанавливается», — заявил источник RNS.
«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил также РБК член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпищев.
Членство ОКР в МОК было приостановлено за два месяца до Олимпиады в Пхенчхане, напоминает «Федеральное агентство новостей». Решение было принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Она занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, добавляет «Национальная служба новостей». Российским спортсменам, которых сочли не замешанными в допинг-скандалах, пришлось ехать в Южную Корею под нейтральным флагом. Несмотря на прессинг и оскорбительные проверки, они привезли домой две золотые (фигурное катание и хоккей), 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Возможность продления санкций по отношению в ОКР вызывала неприятие многих международных спортивных функционеров, констатировала «Газета.ру».