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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:52  19 февраля 2018 3

Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки на Олимпиаде

Алине Загитовой не дали провести тернировкуФОТО: Алина Загитова, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«К Алине пришёл допинг-офицер WADA и произвёл у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать», — цитирует тренера 15-летней спортсменки РИА «Новости». Возобновить тренировку Загитовой не разрешили. Между тем, соревнования у женщин начинаются уже 21 февраля, поэтому каждые полчаса на льду имеют огромное значение, уточняют Nation News.

Ранее Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации с допинг-пробами российского керлингиста Александра Крушельницкого. Он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

Напомним, в 2015 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из России и заявил американским журналистам, что к сочинским Играм-2014 в России была создана допинговая программа. После чего спортсменам сборной России запретили участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом. В Перми на Масленицу сожгли чучело информатора WADA, напоминает RT.

Наталья Михалева
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