Суд признал документы о «золотом унитазе» ямальского губернатора сфабрикованными

18:21 28 февраля 2018 0

Арбитражный суд встал на сторону ямальского фонда в деле о «золотом унитазе» губернатора ЯНАО Фото: depositphotos.com © URA.RU

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск о защите деловой репутации ямальского регионального инвестиционно-инновационного фонда «Ямал» к журналисту «Новой газеты» Иреку Муртазину. Суд встал на сторону фонда, который требовал признать материал «НГ» об элитной сантехнике за 8 миллионов рублей в «губернаторских дачах», не соответствующим действительности, — рассказали «URA.RU» адвокаты, представляющие ямальский фонд в суде.

Защитники истца провели независимую экспертизу акта приема-передачи работ, опубликованного в «Новой газете». Эксперты определили, что документы имеют признаки фальсификации. Например, страница акта, на которой и содержится информация о сантехнике, по мнению экспертов, подвергалась корректировке. А печать фирмы «Гефест», выполняющей ремонт на объекте, была добавлена на документ с помощью монтажа.

Сторона истца потребовала раскрыть происхождение документа. Ответчики источник не раскрыли, заявив лишь, что получили документ от инсайдера в правительстве ЯНАО.

Суд обязал Ирека Муртазина и «Новую газету» удалить фото документа, из которого якобы следует, что РИИФ «Ямал» устанавливал сантехнику стоимостью 8 миллионов в ГК «Ямальский». Также суд признал недостоверными сведения о оплате фондом дорогостоящей сантехники, что позволяет говорить о том, что информация о приобретении итальянской сантехники является ложной.

Фонд оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту клеветы.

Получить оперативные комментарии в «Новой газете» не удалось. Главного редактора и юристов издания на момент подготовки публикации не оказалось на месте.

История о «золотом унитазе» и роскошной жизни губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина с подачи «Новой газеты» была широко растиражирована СМИ и социальными сетями. Издание, на основании липовых (как выяснилось) документов сделало выводы о том, что в гостиничном комплексе «Ямальский», в пригороде Салехарда, была установлена дорогая итальянская сантехника. После публикации эту новость поспешили опровергнуть пресс-секретарь ямальского губернатора Наталья Хлопунова, руководство Фонда «Ямал» и упомянутые в материале подрядчики, фирма «Гефест», которые якобы и проводили установки элитной сантехники. Сам губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин позже в прямом эфире регионального телевидения, комментируя обвинения, заявлял, что из золота у него только обручальное кольцо.