{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
18:21  28 февраля 2018 0

Суд признал документы о «золотом унитазе» ямальского губернатора сфабрикованными

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Арбитражный суд встал на сторону ямальского фонда в деле о «золотом унитазе» губернатора ЯНАОФото: depositphotos.com © URA.RU

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск о защите деловой репутации ямальского регионального инвестиционно-инновационного фонда «Ямал» к журналисту «Новой газеты» Иреку Муртазину. Суд встал на сторону фонда, который требовал признать материал «НГ» об элитной сантехнике за 8 миллионов рублей в «губернаторских дачах», не соответствующим действительности, — рассказали «URA.RU» адвокаты, представляющие ямальский фонд в суде.

Защитники истца провели независимую экспертизу акта приема-передачи работ, опубликованного в «Новой газете». Эксперты определили, что документы имеют признаки фальсификации. Например, страница акта, на которой и содержится информация о сантехнике, по мнению экспертов, подвергалась корректировке. А печать фирмы «Гефест», выполняющей ремонт на объекте, была добавлена на документ с помощью монтажа.

Сторона истца потребовала раскрыть происхождение документа. Ответчики источник не раскрыли, заявив лишь, что получили документ от инсайдера в правительстве ЯНАО.

Суд обязал Ирека Муртазина и «Новую газету» удалить фото документа, из которого якобы следует, что РИИФ «Ямал» устанавливал сантехнику стоимостью 8 миллионов в ГК «Ямальский». Также суд признал недостоверными сведения о оплате фондом дорогостоящей сантехники, что позволяет говорить о том, что информация о приобретении итальянской сантехники является ложной.

Новость по теме
Губернатор Кобылкин впервые прокомментировал историю с «золотыми унитазами»

Фонд оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту клеветы.

Получить оперативные комментарии в «Новой газете» не удалось. Главного редактора и юристов издания на момент подготовки публикации не оказалось на месте.

История о «золотом унитазе» и роскошной жизни губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина с подачи «Новой газеты» была широко растиражирована СМИ и социальными сетями. Издание, на основании липовых (как выяснилось) документов сделало выводы о том, что в гостиничном комплексе «Ямальский», в пригороде Салехарда, была установлена дорогая итальянская сантехника. После публикации эту новость поспешили опровергнуть пресс-секретарь ямальского губернатора Наталья Хлопунова, руководство Фонда «Ямал» и упомянутые в материале подрядчики, фирма «Гефест», которые якобы и проводили установки элитной сантехники. Сам губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин позже в прямом эфире регионального телевидения, комментируя обвинения, заявлял, что из золота у него только обручальное кольцо.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров