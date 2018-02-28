Силовики не нашли нарушений при начислении зарплат бунтовавшим в Зауралье педагогам

Следователи не нашли нарушений в Звериноголовском районе Зауралья, где учителя заявляли о том, что им не выплачивали стимулирующую часть зарплаты. Об этом представители силовых органов уведомили педагогов и сотрудников управления образования местной администрации, сообщает департамент образования и науки Курганской области.
По словам начальника управления Камили Жимбаевой, во все образовательные учреждения района сейчас выезжают специалисты, результаты проверки доводятся персонально до каждого учителя. Кроме того, в районе разработано новое положение об оплате труда. «В новом документе мы прописали более четкое разделение компенсационных и стимулирующих выплат. Это удовлетворило большинство педагогов. В постановлении прописаны и меры поддержки молодых педагогов, прозрачно расписана процедура всех начислений», — пояснила Камиля Жимбаева и добавила, что с педагогами состоялся конструктивный диалог и достигнута договоренность о сотрудничестве.
«URA.RU» обратилось к представителям педагогического сообщества, однако они предпочли воздержаться от комментариев. Напомним, учителя из Звериноголовского района настаивали, что недополучали доходы из-за отсутствия стимулирующих выплат, которые руководство района и школы незаконно тратило на зарплату обслуживающему персоналу. После того как учителя из Звериноголовского района записали видеообращение к Путину, в областном департаменте образования и руководстве района прошли увольнения, своего поста лишилась «министр» образования Наталья Бобкова.