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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Курганской области
19:39  28 февраля 2018 0

Силовики не нашли нарушений при начислении зарплат бунтовавшим в Зауралье педагогам

Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, учителя в звериноголовском
Чиновники заявили, что с учителями удалось договоритьсяФото: Александр Кадников © URA.RU
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Следователи не нашли нарушений в Звериноголовском районе Зауралья, где учителя заявляли о том, что им не выплачивали стимулирующую часть зарплаты. Об этом представители силовых органов уведомили педагогов и сотрудников управления образования местной администрации, сообщает департамент образования и науки Курганской области.

По словам начальника управления Камили Жимбаевой, во все образовательные учреждения района сейчас выезжают специалисты, результаты проверки доводятся персонально до каждого учителя. Кроме того, в районе разработано новое положение об оплате труда. «В новом документе мы прописали более четкое разделение компенсационных и стимулирующих выплат. Это удовлетворило большинство педагогов. В постановлении прописаны и меры поддержки молодых педагогов, прозрачно расписана процедура всех начислений», — пояснила Камиля Жимбаева и добавила, что с педагогами состоялся конструктивный диалог и достигнута договоренность о сотрудничестве.

«URA.RU» обратилось к представителям педагогического сообщества, однако они предпочли воздержаться от комментариев. Напомним, учителя из Звериноголовского района настаивали, что недополучали доходы из-за отсутствия стимулирующих выплат, которые руководство района и школы незаконно тратило на зарплату обслуживающему персоналу. После того как учителя из Звериноголовского района записали видеообращение к Путину, в областном департаменте образования и руководстве района прошли увольнения, своего поста лишилась «министр» образования Наталья Бобкова.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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