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01 марта 2018
28 февраля 2018
03:06  01 марта 2018 4

Полиция США сообщила о задержании чемпионки мира по плаванию Ефимовой

Пресс-конференция Юлии Ефимовой, ТАСС. Москва, ефимова юлия
Юлию Ефимову задержали за мелкий проступокФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лос-Анджелесе задержана пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, ранее представлявшая Тюмень на соревнованиях всех уровней. Об этом журналистам рассказали в департаменте полиции, отметив, что инцидент произошел еще 30 декабря 2017 года.

На сайте полиции, как пишет газета «Спорт-Экспресс», указано, что в этот день около 00:38 по местному времени действительно была задержана Юлия Ефимова. В качестве причин указан «легкий проступок», за которой спортсменка была отпущена через шесть часов под залог в 5 тысяч долларов.

В 2016 году, как напоминает РБК, в интервью телеканалу CNN Ефимова сказала, что жить в США намного легче, нежели в России, объяснив такую позицию тем, что из-за нелегкой жизни россиян они кажутся более агрессивными, нежели американцы. Позже спортсменка сказала, что российские журналисты исковеркали ее слова. На самом же деле она якобы не имела в виду, что останется жить в США.

Сергей Демин
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