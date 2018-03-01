05:37 01 марта 2018 3

Почти четверть россиян не против сноса памятников советской эпохи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От 12% до 42% россиян готовы поддержать снос памятников ключевых фигур советской эпохи. К такому выводу пришли специалисты Института Общественного Мнения «Анкетолог» после проведенного в городах России исследования.

Так, за демонтаж всех или большинства памятников Владимиру Ленину высказались 14% опрошенных, Иосифу Сталину, Феликсу Дзержинскому и Александру Солженицыну — 18%, Леониду Брежневу — 21%. Наиболее лояльны в этом плане граждане России к монументам Андрею Сахарову, за снос которых проголосовали 12%, а наиболее негативно респонденты отнеслись к Михаилу Горбачеву. Против исчезновения его скульптур ничего не имеют 42% опрошенных.

Число тех, кто выступает за возведения новых памятников, значительно меньше. Ленин в этом вопросе набрал 5%, Сталин — 7%, Дзержинский и Брежнев — 4%. Новые мемориалы Горбачеву готовы поддержать лишь 2% россиян, Солженицыну и Сахарову — 12% и 13% соответственно.

Что касается самого отношения к советской эпохе, положительно о ней высказались 39-50% опрошенных, в то время как категорических противников СССР набралось всего 3%.

В опросе, как отметили в Институте, приняли участие 1281 человек, 54% из которых — женщины, 46% — мужчины. Возраст респондентов составил: 18-30 лет — 25%, 31-45 лет — 35%, 46-55 лет — 23%, старше 55 лет — 17%. Исследование проводилось в 8 федеральных округах.

Участники отвечали на вопрос: «Как Вы думаете, как необходимо поступать с памятниками советских руководителей/деятелей?». Результаты в диаграммах: