Россиянин выиграл в лотерею 267 млн рублей

08:51 01 марта 2018 0

Обладателем выигрыша оказался 52-летний житель Нижнего Новгорода Фото: pixabay

Победителем лотереи и обладателем 267 млн рублей стал 52-летний житель Нижнего Новгорода. В компании «Столото» сообщили, что мужчина дал о себе знать спустя пять дней после выигрыша.

Нижегородец рассказал, что скоро он поедет оформлять выигрыш в Москву. По собственному признанию, он в течение полугода участвовал в лотереях в надежде на удачу и даже придумал свою систему игры. Он написал на листочках числа и каждый раз наобум выбирал по одной бумажке, зачеркивая выпавшее число в билете, и таким образом составлял комбинацию для участия в тираже. Впервые ему удалось выиграть 25 тысяч рублей в конце прошлого года. «Именно тогда я понял, что это знак, и 50 миллионов, — почему-то именно эту сумму рисовало воображение — мне обязательно улыбнутся», — поделился с компанией «Столото» мужчина. 22 февраля нижегородец стал в очередной раз проверять свой билет на сайте лотереи и не поверил своим глазам, когда понял, что выиграл. Деньги он планирует потратить на детей и обеспечение себе благополучной старости.

Между тем Госдума ввела новые правила получения выигрышей в лотереях, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так, запрещается распространять лотерейные билеты среди несовершеннолетних, а также выплачивать и передавать им выигрыш. Купить билет можно будет только по документу, удостоверяющему личность.