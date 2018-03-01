09:15 01 марта 2018 0

Бузовой посоветовали выбрать ДК на окраине города Ольга Бузова, Instagram

Из-за саратовских чиновников не состоялся концерт певицы Ольги Бузовой. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета. По их мнению, массовая культура не должна идти через унижение настоящей культуры.

«Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры», — цитирует «Дни.ру» слова члена региональной Общественной палаты Михаила Волкова.

По его мнению, для Бузовой есть места, где она сможет выступить и приумножить своих фанатов. Он намекнул на ДК на окраинах города, которые будут рады певице. Волков подчеркнул, что большинство чиновников согласились с этой позицией. Всем уже купившим билеты на концерт певицы организаторы обещают вернуть деньги.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о негативе, с которым она сталкивается каждый день в социальных сетях, пишет портал Newinform.com. Она отметила, что не боится «захлебнувшихся ненавистью мужчин». Nation News напоминает, что ведущая «Дома-2» публично оскорбил коллега по телеканалу «ТНТ» резидент Comedy Club Андрей Скороход. Бузова была возмущена тем, что он опубликовал коллаж, где ее снимок стоит с кадром из киноленты «Хищник».