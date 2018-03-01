Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова высказала свое мнение о дизайне нового терминала аэропорта «Пермь». По ее словам, обстановка внутри аэровокзального комплекса действует угнетающе.
«Что-то не радует меня дизайн нового терминала „Пермь“. Смотрю на черные сидения, на которых сидят люди в основном в черной одежде, а вокруг все черное в полосочку, и вспоминаю детские страшилки. „В черной-черной комнате…“», — написала Денисова на своей странице в Facebook, недовольная оформлением терминала. «Неужели дизайнеры нового терминала не знали, что в Перми почти семь месяцев в году темно и холодно?», — удивилась омбудсмен и посетовала, что они не догадались хотя бы сидения сделать более яркими.
Подписчики Денисовой отметили, что более важная проблема — это низкие температуры в здании. «А еще очень холодно», «А персонал весь в верхней одежде и на стойках регистрации, и в киосках на первом этаже», — возмутились пермяки. Некоторые также пожаловались на обилие рекламы и недостаточное количество сидений.
Ранее «URA.RU» сообщало об уходе со своего поста гендиректора АО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуарда Кошенкова, который занимал эту должность с 2012 года. Горожане тем временем продолжают жаловаться на проблемы с новым аэровокзальным комплексом. Ранее губернатор Максим Решетников в интервью «URA.RU» называл аэропорт знаковым для края проектом. «Конечно, есть «проблемы роста», надо честно об этом сказать — я сам прилетел буквально на днях эконом-классом и понимаю те жалобы, о которых пишут пермяки в соцсетях. Сразу скажу, что такие масштабные проекты вводятся поэтапно, поэтому будет донастройка всех процессов», — отмечал глава Пермского края.