Отборные слухи о лучших людях России

21:32 22 февраля 2018 0

Подготовка к 23 февраля

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что предложения Кудрина не учтут в послании президента. — Собянин подключил «Одноклассников» к своей предвыборной кампании. — Участники политических ток-шоу подняли ценники. — Полпредство Холманских дало пояснение по вводным после выборов. — У Куйвашева заберут первого заместителя в северные губернаторы. — Турчак приезжал в Екатеринбург ради молебна. — Тунгусов башней Козицына отвлек активных горожан от других проблем. — Кобылкин перестраховывается со строительством ямальского моста. — Решетников решил судьбу гендиректора аэропорта. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложения Кудрина не учтут в послании президента

На следующей неделе, 1 марта, Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Элиты ждут, что президент объявит свою предвыборную программу и план действий на ближайшие 6 лет. По слухам, те предложения и реформы, которые представлял главе государства ЦСР под руководством Алексея Кудрина не будут обозначены в послании. Экономическая часть будет базироваться на тезисах АСИ и министерства экономического развития.

США могут обвинить во вмешательстве в российские выборы

В дипломатических кругах ходят слухи, что по итогам президентских выборов российские спецслужбы совместно с МИД России выпустят доклад о попытках западных стран, в частности США, оказывать влияние на президентскую кампанию. Не исключено, что этот доклад станет поводом для расследования о внешнем вмешательстве в российские выборы.

Оппоненты Путина не знают своих реальных рейтингов

В штабах кандидатов в президенты Павла Грудина и Ксении Собчак столкнулись с проблемой измерения рейтингов. Как говорят технологи, открытой социологии, которая публикуется в СМИ, они не доверяют, а собственных ресурсов у них недостаточно для получения репрезентативных данных. Как рассказывают сотрудники двух штабов, они даже сравнивали данные по обоим кандидатам, полученные в процессе разных исследований, и разница оказалась очень серьезной. Такая ситуация создает проблемы с планированием стратегии кампании.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собянин подключил «Одноклассников» к своей предвыборной кампании

Московские власти решили изучить интернет перед стартом столичной избирательной кампании — этой осенью москвичи будут выбирать мэра. Чтобы повторить успех Дональда Трампа, который одержал победу, несмотря на недовольство прогрессивного и либерального электората, команда Сергея Собянина решила идти в интернет. В столичной политтусовке говорят, что город заказал у Mail Group специсследование через «Одноклассников» для изучения аудитории и ее предпочтений, для наиболее эффективной таргетированной кампании в интернете.

Участники политических ток-шоу подняли ценники

Продюсеры федеральных общественно-политических телешоу жалуются на то, что постоянные гости эфиров резко подняли ценник накануне выборов. По слухам, речь идет о требованиях в два, а иногда в три раза повысить гонорары. Говорят, что речь идет прежде всего об экспертах либерального пула, а также иностранцах. В руководстве телеканалов пока не решили, как реагировать на подобную ситуацию.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпредство Холманских дало пояснение по вводным после выборов

В полпредстве президента в УрФО, говорят, на днях озвучили последние вводные по президентской кампании, которые получили из Москвы. Как выяснилось, вопреки ожиданиям отдельных центров влияния, для администрации президента неприемлемым выглядит лозунг «после 18 марта — хоть трава не расти». Выборные процедуры в данном случае, уточнили «сверху», не завершаются исключительно после подсчета голосов и «трава может не расти» разве что после инаугурации в мае. Впрочем, сразу после инаугурации, уточняют слухачи, все нынешние вводные также могут резко измениться и сегодняшние останутся простым анекдотом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Куйвашева заберут первого заместителя в северные губернаторы

Рассказывают, что высокопоставленный свердловский чиновник может оказаться в одном из сибирских регионов. Речь идет не о ссылке «на севера», а о повышении в должности. Слухачи называют только одну фамилию — первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Именно ему прочат должность главы одного из северных регионов, вот только какого — пока неизвестно. «У него большие связи в этом регионе», — дают подсказку слухачи, но упорно отказываются обозначить место назначения. Перспектива, объясняют интриганы, откроется, только когда действующего губернатора этой территории заберут на повышение в Москву.

Турчак приезжал в Екатеринбург ради молебна

Екатеринбург был выбран городом для проведения первого форума «Единой России» «Локомотивы роста» неспроста. Оказывается, на этом решении настоял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который, как выяснилось, оказался крайне верующим человеком. В уральской столице он отстоял вечернее богослужение в Храме на Крови, которое проводил митрополит Кирилл. После чего они пошли беседовать в патриаршее подворье. Как рассказывают собеседники агентства, к ним присоединились руководитель исполкома ОНФ Жанна Рябцева и депутат свердловского Заксобрания Анатолий Никифоров. А вот секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия, который тоже присутствовал на службе, не пустили. Он ждал своих коллег-политиков внизу. По словам собеседников, это в очередной раз демонстрирует напряженные отношения Шептия с федеральным руководством.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов башней Козицына отвлек активных горожан от других проблем…

Авторы широко обсуждаемого ролика с полуголыми защитниками екатеринбургской телебашни недаром переводят стрелки на команду главы администрации губернатора Владимира Тунгусова. Нет, последние ролик не делали, но с башней, как утверждают сторонники конспирологических теорий, все же связаны. Ведь, как утверждается слухмейкерами, именно Владимир Тунгусов подначивал гендиректора УГМК Андрея Козицына заняться башней побыстрее, «делать и никого не слушать». Нужно это было чиновнику сразу для нескольких целей, в том числе, чтобы отвлечь внимание активной общественности от выборов директора Шарташа. Что еще успел за время, пока все отвлеклись, первый вице-губернатор — узнаем со временем.

…, а УГМК и рада — чтобы все забыли про собор Святой Екатерины

Снос недостроенной телебашни затягивают намеренно. По словам источников «URA.RU», споры вокруг легендарного долгостроя полностью вытеснили из повестки тему строительства храма Святой Екатерины. УГМК такое развитие событий на руку. Сколько бы жители ни митинговали за сохранение башни, ее все равно снесут. А вот поднимать в очередной раз шумиху вокруг храма никто не хочет. Напротив, у УГМК появилась время, чтобы спокойно подготовить проект храма у театра Драмы.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Недавно назначенного министра готовят к отставке

Не успел Василий Козлов занять пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, как ему уже прочат скорую отставку. Всех удивляет отношение первых лиц региона к новому министру. Несмотря на то, что в непосредственные задачи Козлова входит продвижение заявки Екатеринбурга на Экспо 2025, в зарубежные командировки губернатор Евгений Куйвашев его не берет. По словам собеседников агентства, это наводит на мысли, что у главы региона уже есть преемник на это место. По слухам, им может оказаться бывший помощник Куйвашева Иван Детченя.

От другого новичка в кабмине побежали заместители

Свердловское министерство инвестиций и развития снова ждут кадровые потрясения. Едва здесь пережили приход нового министра Виктории Казаковой, как за этим последует уход ее заместителей. Слухачи в министерстве намекают на то, что первым в отставку собрался Василий Соснин. На работу тот якобы не выйдет уже в понедельник, 26 февраля. Куда уходит специалист — пока не сообщается. Сразу после выборов министр Казакова рискует остаться и вовсе без заместителей, поскольку в отставку, по данным слухачей, уйдет и Александр Породнов. Последнего, как состязавшегося с ней в конкурсе на кресло министра, говорят, выживает сама Казакова. Как глава МИР управится без замов — увидим уже в самое ближайшее время.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Медведскую в минсоцполитики поставили в зависимость от Гайды

Стали известны подробности назначения Диляры Медведевской на должность замминистра социальной политики. Рассказывают, что основным условием ее сохранения в кабмине и переназначения на высокий пост стала помощь в реализации проекта «Единой социальной карты свердловчанина». При этом, что немаловажно, все «лавры», как предупредили чиновницу, достанутся не ей, а руководителю проекта — замминистра энергетики и ЖКХ Сергею Гайде. Чиновница на такие уничижительные условия согласилась, но знакомые с ее взрывным характером уверены, что эта слава будет стоить Гайде очень больших нервопотерь.

Бабушкина расслабила подчиненных и подопечных

В здании Заксобрания снова настроение «мохито». Пока спикер Людмила Бабушкина отсутствовала, ей пожаловались на то, что аппарат парламента выбрал своим рабочим местом буфет, где проводил дни напролет. Бабушкина поручила своему доверенному лицу фиксировать все эти «вольности» и теперь, выйдя из отпуска, намерена сделать оргвыводы, которые, можно не сомневаться, будут крайне мягкими.

Впрочем, и вышедший на работу спикер никого особенно не насторожил, и в четверг, 22 февраля, чествовавшие депутатов-мужчин устроили поздравление, которое предполагало не только «игру в больничку», но и распивание напитков, бутылки из-под которых сильно напоминали тару от алкоголя — коньяка и водки. Фотографии уже появились в соцсетях, правда без указания, когда и кто принимал «на грудь».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший коммунист станет заместителем министра ЖКХ

Частые командировки депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера в замерзающие населенные пункты области источники «URA.RU» связывают с тем, что его кандидатуру рассматривают на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. Эта вакансия свободна с тех пор, как бывший замминистра Алексей Шмыков избрался мэром Каменска-Уральского. Собеседники рассказывают, что бывший коммунист в последнее время стал особо лоялен к главе региона. Кроме того, депутат успел зарекомендовать себя как ответственный исполнитель.

Александр Косинцев отстоял пост руководителя исполкома «Единой России»

Говорят, что Александр Косинцев выиграл борьбу с оппонентами за пост руководителя свердловского исполкома «Единой России». Сплетники считают, что в последнее время его влияние значительно усилилось. Одним из показателей этого может быть факт, что именно Косинцеву поручили выступить в качестве модератора пленарной сессии на прошедшем на этой неделе партийном форуме «Локомотивы роста». Кое-кто из слухмейкеров отметил, что Косинцев на этом мероприятии по-дружески разговаривал с секретарем Генсовета «ЕР» Андреем Турчаком. Его вероятному конкуренту в борьбе за пост руководителя исполкома — депутату Заксобрания Михаилу Клименко при этом даже не дали полноценно зачитать доклад на проходившем в рамках форума заседании Уральского МКС.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощнику Чернецкого готовят серьезное повышение

Неожиданное увольнение замглавы заявочного комитета Экспо 2025 Тото Дарча поставило свердловские власти в сложное положение. Замену приходится искать в сжатые сроки. Поэтому решение принимается в панике. По слухам, новым замглавы заявочного комитета свердловские власти готовы назначить преданного помощника экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Константина Пудова. Он регулярно сопровождал и продолжает это делать Чернецкого в разных поездках. Поэтому, как считает руководство области, опыт международных переговоров у Пудова есть.

В мэрии подготовили карту новых округов по выборам в Екатеринбургскую гордуму

Говорят, что в администрации Екатеринбурга прошло совещание, на котором главам районов были переданы карты территории будущих одномандатных округов по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. Якобы также были названы фамилии будущих кандидатов по всем округам, которые должны начать на своих территориях уже в самые ближайшие дни. От всех потенциальных оппонентов администрации округа карты засекречены, чтобы максимально затруднить им начало агитационной кампании.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ира Овчинникова присягнула администрации Екатеринбурга за букет цветов

Городские политики активно обсуждают слухи о переходе депутата гордумы Иры Овчинниковой в другой политический лагерь. Якобы она присягнула на верность администрации Екатеринбурга, которую ранее позволяла себе критиковать. Есть версия, что для этого Овчинникову даже не пришлось уговаривать — один из кураторов мэрии просто прилюдно подарил ей букет цветов и сделал несколько комплиментов по поводу ее внешнего вида.

При наблюдателях ОБСЕ свердловские избиркомы должны имитировать бурные дискуссии

Есть версия, что представители свердловских избиркомов неожиданным образом отреагировали на приезд в регион представителей Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Инге Кристенсен и Александра Андерсона. Гости имеют право посещать любые заседания любых избирательных комиссий, занимающихся подготовкой к выборам президента РФ. Якобы членам комиссий при появлении иностранных гостей поручено задавать на заседаниях самые острые вопросы и проявлять принципиальность. Не исключено, что это необходимо, чтобы в итоговом отчете ОБСЕ появилась строчка о демократичности избирательной системы в Свердловской области.

Свердловских застройщиков пугают приездом Путина и посадками за обман дольщиков

Рассказывают, что свердловские силовики придумали новый способ стимулирования застройщиков, которые просрочили сдачу жилья, возводимого по долевому принципу. Участники одного из совещаний по проблемам обманутых дольщиков, еженедельно проходящих при участии администрации губернатора, муниципалитетов и самих застройщиков, поделились незабываемыми впечатлениями.

«Фрибусу [Александру, руководителю „БЗСК-Стройинвест“] было сказано: вот приедет президент, а ваши дольщики на улицы выйдут и все — зеленая папка, казенный дом», — приводит слова представителя силового ведомства непосредственный участник дискуссии. Сам Фрибус, описывая то же совещание, скромно называет разговор «действительно нелицеприятным». В силовом ведомстве и вовсе отказываются верить, что сотрудники могли бы допустить подобные формы воздействия на бизнес.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов остановил подготовку к продаже «Екатеринбургского водоканала»

Есть версия, что практически начавшаяся подготовка к передаче МУП «Екатеринбургский водоканал» в концессию и его вероятной последующей продаже остановлена. По слухам, такое решение мог принять первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, продолжающий контролировать ситуацию в областном центре. Сплетники говорят, что чиновник взвесил все «за» и «против» и посчитал, что такой шаг будет невыгоден для экономики муниципалитета. В числе основных претендентов на заключение концессии и возможное приобретение актива назывались «Росводоканал», «Российские коммунальные системы» (основной акционер компании — ГК «Ренова») и «Уральская водная компания».

Зачем силовикам красный шарик в сообщениях?

Журналисты, переписывающиеся с представителями свердловских силовых структур в различных мессенджерах, заметили странную особенность. Часть силовиков в конце каждого своего сообщения ставят красный шарик, сильно напоминающий тот, который предвещал появление демона-клоуна Пеннивайза в фильме ужасов «Оно». Чем объясняется эта привычка — для всех секрет, но от нее переписки с людьми в форме кажутся собеседникам из гражданских более чем странными и сильно мучают неопределенностью.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Победителю «Дакара» высказали за поддержку ледовых автогонок на Балтыме

Рассказывают, что известному гонщику, победителю ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергею Карякину прилетело за участие в пресс-конференции в защиту ледовых гонок на Балтыме. Ко всему прочему, спортсмен поставил подпись под обращением на эту тему к губернатору Евгению Куйвашеву в числе еще 4300 подписантов. Говорят, Карякина пригласила на разговор курирующая его федерация — был сделан выговор и намек на то, что тренирующимся и живущим за бюджетный счет спортсменам не стоило бы вступаться за балансирующие на грани законодательства активности. Что ответил спортсмен, вынужденно участвовавший в части гонок за собственный счет и деньги отдельных частных благотворителей — пока неизвестно.

Кто-то купил УК «Губерния», но основные интересанты — отнекиваются

Говорят, владеющая почти 60% коммунальных активов Екатеринбурга группа бизнесменов собралась в область. Для этого не так давно ими якобы была куплена УК «Губерния», обслуживающая жилой фонд не только в уральской столице, но и за ее пределами. Представители самой группы влияния сделку отрицают не только как совершенную, но даже как когда-либо планировавшуюся. «Компании эта покупка неинтересна», — лаконично замечают они.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский дал нагоняй министру…

Министр экономического развития региона Сергей Смольников получил на этой неделе как минимум дважды нагоняй от губернатора Бориса Дубровского. Одно замечание было озвучено публично на совещании с главами городов и районов. Смольников так засыпал свою речь мудреными названиями фондов, что губернатор иронично заметил, что понадобятся «таблетки для памяти». Это было сказано хоть и едко, но скорее добродушно.

Мало кто знал, что накануне было другое совещание, закрытое. И там Смольникову досталось по-настоящему. Обсуждалась программа развития конкуренции. По слухам, министр предложил главе региона ограничить доступ сторонних производителей на местные рынки. В ответ получил жесткую отповедь. После этого Смольников заявил, что надо поддерживать рынок ритуальных услуг. Ответственность предложил возложить на вице-губернатора Сергея Шаля. Шаль вздрогнул, все захохотали, а Дубровский еще больше рассердился.

…, а Гаттаров добавил

Неизвестно, до чего бы еще договорился на этом совещании министр Смольников, если бы не курирующий его вице-губернатор Руслан Гаттаров. Он стал маячить своему подчиненному: «Давай, сворачивай выступление!». Смольников послушался и быстро завершил доклад. Говорят, что Дубровский программу содействия конкуренции все же принял, хотя и велел доработать, слишком много оказалось замечаний. Болтают, что после совещания Гаттаров устроил Смольникову разнос за его выступление. Точнее, отругал за то, что тот сразу не уловил настроение губернатора, когда тот выразил недовольство.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Гаттарова появился конкурент

Руслан Гаттаров нервничает еще и от того, что у него появился серьезный конкурент. Вице-губернатор Сергей Сушков тоже стал заниматься поисками инвесторов региону. Уже заключаются договоры по очень серьезным проектам. Сушков задействует свои связи, полученные еще когда он руководил областным минсельхозом. По слухам, Гаттаров требует от директора областного «Агентства инвестиционного развития» Анатолия Лобко активизировать действия, чтобы не дать Сушкову себя обойти.

Министром станет доцент

Болтают, что министром экологии региона станет декан экологического факультета Челябинского госуниверситета Сергей Лихачев. В ЧелГУ об этом говорят как о деле решенном. Друзья Лихачева рассказывают, что он не очень хочет взвалить на себя столь тяжкую ношу и не факт, что назначение состоится. Но он уже встречался с губернатором, его кандидатуру поддерживает вице-губернатор Сергей Сушков. Новый министр, как и обещали, должен быть симпатичен общественности. Еще одного претендента, Андрея Минченко, подвели дружеские связи с вице-губернатором Русланом Гаттаровым, которого не хотят запускать в эту сферу.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голиков заручился поддержкой Бурматова

Депутат Заксобрания области Олег Голиков стал чувствовать ревность коллег по ЗСО и партии после того, как его повысили до заместителя лидера регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша. Тут же пошли слухи, что его готовят в преемники спикеру ЗСО и главе единороссов. Однако это разозлило прежних фаворитов вроде Александра Мотовилова и Константина Захарова. И те стали «покусывать» Голикова. Когда на возможного преемника ополчились уже почти все его конкуренты, депутат понял, что нужно заручиться поддержкой сильного игрока. Говорят, что Голикову посоветовали встретиться на эту тему с председателем комитета Госдумы Владимиром Бурматовым. И те договорились помогать друг другу. Этот альянс усилил обе стороны и должен прекратить или хотя бы уменьшить атаки на Голикова.

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Толкачеву подарили помидоры Грудинина

Депутат Заксобрания, руководитель регионального отделения «Садоводов России» получил подарок от челябинского штаба Павла Грудинина. Ему на одной из встреч вручили упаковку с помидорами. Таким образом КПРФ решила пошутить над депутатом за историю с «помидорами Путина». Именно Толкачев был автором проекта «ПутинРасти», с высадкой семян помидоров, названных в честь президента. Идею еще до реализации признали неудачной, акцию отменили. А над Толкачевым подшучивают до сих пор.

Киоски Шумакова сносят…

В неприятную ситуацию попали предприниматели, установившие киоски в Челябинске тогда, когда за процесс отвечал директор муниципального автономного учреждения «Культурные традиции» Сергей Шумаков. Некоторые стали получать уведомления о принудительном сносе объекта. Предприниматели были уверены, что с документами все в порядке. Оказалось, что договор заключали с «левой» фирмой, подконтрольной Шумакову. Теперь, когда «Культурные традиции» ликвидировали, а у экс-директора неприятности, все это вскрылось.

…, а он накликал себе проблемы

Что касается самого Сергея Шумакова, то в день, когда проходило заседание комиссии по социальной политике гордумы, его видели в мэрии Челябинска. Это возмутило депутатов, ведь на заседании, где заслушивали отчет городской КСП о работе МАУ «Культурные традиции», он так не появился. Хотя кабинеты думы и мэрии находятся в одном здании. Болтают, что депутаты решили вызывать Шумакова на все комиссии подряд и устраивать ему головомойки.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии ищут «крота»

В комитетах и управлениях администрации Челябинска ищут «стукача», который предупредил экс-омбудсмена Алексея Севастьянова о демонтаже незаконно размещенного в Челябинске кафе. Когда приехали сносить объект, оказалось, что на здание наложено судебное обременение. То есть кто-то сообщил, что скоро будут сносить кафе. Собственники тут же подали в суд иск, параллельно заявив ходатайство, чтобы на время разбирательства не трогали объект. Такая ситуация происходит уже не в первый раз. Незаконный объект все равно демонтируют позднее. Но поисками «крота» теперь озаботились руководители сразу нескольких ведомств.

Севастьянов вернется в политику?

Алексей Севастьянов тем временем развернул активность в соцсетях. На страницах микрорайонов на Северо-Западе он предлагает услуги бесплатного юриста. Все помнят, что совсем недавно экс-омбудсмен заявил, что переезжает в Сочи. Но, видимо, процесс откладывается. А сам Севастьянов, уверены в городе, готовится к выборам депутатов 2019 года. Этим и вызвана его активность.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Петров закладывает «бомбу замедленного действия»

Начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров разослал в районные администрации методические рекомендации о том, как надо готовиться к программам «Городская среда». С этого года деньги на обустройство скамеек или детских площадок распределяются по тендерам. Но есть лазейка. Если собственники многоэтажек оформили землю под домом и прилегающую территорию в собственность, то финансирование можно оформить в виде субсидии и не проводить тендеры. Так Петров и попросил райадминистрации организовать массовое межевание территорий и оформление земли под домами в собственность жильцов. Местные чиновники пребывают в шоке. Межевание стоит 20-30 тыс. рублей, проводить его придется за счет жильцов. А лишняя пара сотен в квитанциях вызовет гнев горожан. Тем более что в дальнейшем собственникам квартир придется платить налог за землю. Вот местные чиновники сидят и думают — то ли Петров надумал распределять деньги без тендеров за какую-то благодарность, то ли сглупил и не просчитал реакцию горожан.

Глава прикрывал директора спецшколы, где насиловали детей

Глава челябинского района, где разразился скандал с изнасилованием детей в спецшколе-интернате для детей с задержкой в развитии, до последнего прикрывал директора. Даже силовики недоумевали, почему чиновник делал все, чтобы выгородить женщину. Как оказалось, ранее глава работал заместителем мэра по социальным вопросам. Именно он пролоббировал назначение женщины директором спецшколы-интерната. И с тех пор прикрывал ее после регулярных инцидентов с побегами детей. И даже после самоубийства одного из воспитанников директору ничего не было. Но на этот раз главе не удастся спасти свою протеже. Самому главе грозит в скором времени отставка. Но первым уйдет его заместитель по соцвопросам.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков ставит на себе «крест»

«Ну что с ним поделать, если он неадекватный!» — говорят, именно такой была реакция в губернаторской резиденции и в областном политсовете «ЕР» на сегодняшнюю попытку мэра Миасса Геннадия Васькова отчитаться перед депутатами. Областным чиновникам Васьков обещал, что если профильные комиссии его «забанят», не выносить отчет. Такое же обещание он дал и лидеру единороссов Владимиру Мякушу, потребовавшему от градоначальника перенести отчет на март, после выборов президента. А в узком кругу Васьков заявил: «Это наше внутреннее дело и область нам не указ!». Такой откровенный «игнор» со стороны мэра ведет его ко второму «неуду» и автоматической отставке. Депутатов больше не будут просить, чтобы не ставили двойку за отчет. Если, конечно, до мартовской сессии правоохранительные органы не предъявят претензии Васькову, и тогда уже будет не до отчета.

… и боится силовиков

Говорят, именно страх перед силовиками торопил Геннадия Васькова отчитаться перед депутатами. Болтают, если над мэром Миасса будут сгущаться тучи, то от него разбегутся все подконтрольные депутаты. Сейчас, пока Васьков в силе, его люди готовы ради него будоражить информационную повестку. Но когда обстоятельства изменятся, защищать градоначальника будет некому, говорят в Миассе. При этом все удивляются: «Если силовики займутся Васьковым, то им все равно, какую оценку ему поставили депутаты!».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики прижали Шулаева

Отстраненному главе Карталинского района Сергею Шулаеву, говорят в муниципалитете, не удастся избежать уголовной ответственности. В администрации поговаривают, что во время обысков и выемке документов в МУП «ЖКУ» по делу руководителя этого предприятия Светланы Анохиной вскрылись нарушения чуть ли не на 15 млн рублей. И подозреваемая дала показания, которые могут если не прямо ударить, то срикошетить по Сергею Шулаеву. Но в районе многие уверены, что это всего лишь попытка «черного вброса», чтобы те, кто выступает в его поддержку, успокоились.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковригину и Старостину ударили по зарплате

Депутаты горсобрания Чебаркуля в последний момент спохватились и не стали голосовать за проект решения о повышении зарплаты для чиновников. Документ был тщательно «замаскирован». Но суть его была в том, что мэру Сергею Ковригину и спикеру горсобрания Сергею Старостину планировалось серьезно повысить зарплаты. Чиновник и председатель муниципального парламента обиделись и обещали запомнить тех депутатов, кто голосовал против.

О чем говорят Гнеушев и Московец

Говорят, что один из лидеров профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев всерьез делает ставку на бывшего вице-губернатора Николая Сандакова. Гнеушев вошел в недавно созданное Сандковым движение «ЧелябинскДыши». И теперь он уговаривает лидера «СтопГОКа» Василия Московца сделать Сандакова руководителем координационного совета всех экологических организаций. Мол, у Сандакова связи, знает, как работать с властями и тому подобное. Лидерам других экологических движений такая перспектива, учитывая, что Сандаков обвиняется в коррупции, совсем не нравится. Как не нравится внезапная дружба Сандакова и Гнеушева. Сам же бывший вице-губернатор уверяет, что «Содружество» это плохо, а Гнеушев, хоть и «рулит» профсоюзом, хороший человек. Над этими словами потешается вся элита, знающая, что из себя оба представляют.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Молодые патриоты пожалели городских чиновников

По слухам, в связи с наступающим 23 февраля в администрации Тюмени, молодые патриоты хотели ввести новое правило. По их задумке, традиционные премии к празднику, как и возможность уйти с работы в предпраздничный день намного раньше, чем позволяет Трудовой кодекс, надо предоставить только тем, кто отслужил срочную службу либо имеет звание офицера запаса.

«Но интересное предложение в рамках патриотического воспитания чиновников с треском провалилось, — констатируют злопыхатели. — Когда обсуждали тонкости, выяснилось, что ни спикер гордумы Дмитрий Еремеев, ни глава администрации Тюмени Александр Моор срочную службу не проходили и будут выглядеть как-то неправильно на фоне настоящих ветеранов советской и российской армии. Поэтому от предложения было решено отказаться».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нынешний спикер гордумы хочет вернуться к истокам

Сплетники обсуждают дальнейшую карьеру председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, полномочия которого завершатся осенью этого года. По слухам, он присматривается к должности заместителя президента «Запсибкомбанка» и уже ведет переговоры об этом с его президентом Дмитрием Горицким. Согласно информации из открытых источников, свою карьеру после окончания вуза Еремеев начинал именно там, где и дорос до начальника юридического управления «Запсибкомбанка». «Вернется в родные пенаты», — иронизируют слухачи.

В марте областную Думу захлестнет очередной «девятый вал»

Слухачи утверждают, что неудачная пресс-конференция спикера Думы Тюменской области Сергея Корепанова, которая вызвала резонанс в СМИ из-за высказываний председателя о заслуженно высокой зарплате, привела к тому, что остальные депутаты теперь боятся и слова сказать, чтобы не вызвать ненароком шквал негативных эмоций у тюменцев. Кроме того, горожан удивило и отсутствие реакции пресс-службы областной Думы, которая не соизволила погасить развернувшийся в прессе пожар. Теперь все с нетерпением ждут марта, когда будут опубликованы отчеты депутатов о работе в 2017 году. Вот когда развернется настоящая полемика: насколько высокие зарплаты соответствуют той деятельности, которую ведут народные избранники — «не средние люди».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

За Грудинина митинговали за 1000 рублей

На этой неделе руководство КПРФ из Москвы обратило внимание на проблемные отделения в ХМАО и Тюмени. Руководству обкомов КПРФ было настоятельно рекомендовано активизировать вялую кампанию за кандидата в президенты Павла Грудинина. Дело в том, что Ханты-Мансийском округе и на юге Тюменской области не было ни одного массового мероприятия или выступления доверенных лиц. Листовочная кампания оказалась провалена в районах. КПРФ в Тюмени пришлось экстренно созывать людей на пикеты «против травли их кандидата в сми». Как оказалось, некоторые участники пикетов были не членами КПРФ, а нанятыми по знакомству людьми. Массовкой управлял лично депутат гордумы Александр Чепик. По слухам, тюменцам за два часа раздачи агиток платили по 1000 рублей.

Тюменских коммунистов пытаются скомпрометировать

Жители областного центра начали жаловаться на неправомерную агитацию коммунистов за кандидата в президенты РФ Грудинина. Якобы «красные» заклеивают своими плакатами лифты и дома в центре Тюмени. Представители партии недоумевают: их люди проинструктированы о размещении агиток строго на предназначенных под это щитах. «Видимо, кто-то из конкурентов берет раздатку из штаба и специально провоцирует людей, чтобы нас подставить», — сетуют коммунисты.

Общественники нашли «черный ход» на выборы в гордуму

Сплетники уверяют, что в Тюмени по «Желтому дому» (так в городе называют здание областного правительства) ходят широко известные в узких кругах «общественники» в попытках получить высочайшее благословение на выдвижение на выборах в гордуму от ОНФ. Наблюдателей несколько удивляет тот факт, что эти люди идут сразу на третий этаж «Желтого дома», а не непосредственно к «фронтовикам». «Самое интересное, что некоторые из этих „кандидатов“ никакого отношения к ОНФ никогда не имели, но в нынешней политической ситуации вполне уверены, что им помогут стать видными „фронтовиками“ и выдвинуться в гордуму», — поговаривают злопыхатели.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутату Ракше помогут «реализовать хотелки»

Говорят, что в политических кругах Тюмени всерьез обсуждается идея вручить депутату гордумы Игорю Ракше список улиц, которые имеют нейтральные названия или вообще никак пока не обозначены. «Пусть Ракша реализует свои хотелки по переименованию, — шутят злопыхатели. — Есть вот, например, улица 1-я Парковая — ну пусть она станет такой, как Ракше угодно. И волки будут сыты, и овцы целы».

Тюменские УК боятся повальных проверок

После скандала жильцов дома 6/2 по ул. Антонова, который собственники требуют признать аварийным, владельцы тюменских управляющих компаний переживают, что им грозят бесконечные проверки по поводу качественного обслуживания зданий и эксплуатации инженерных сетей. Дело в том, что чиновники администрации Тюмени в негодном состоянии дома по ул. Антонова обвиняют управляющую компанию, которая, дескать, и довела дом до такого безобразного состояния. Однако в Тюмени не один дом находится в плачевном состоянии. Теперь владельцы УК спят и видят в страшных снах, что опытом жильцов страшного дома по ул. Антонова воспользуются и жители других домов — начнут атаковать соцсети, СМИ, а следом и администрацию, рассказывая о своей печальной судьбе. Тут-то и другим УК не избежать проверок. А ремонтировать инженерные сети и приводить разваливающиеся дома в надлежащее состояние компании, которым старый жилфонд достался по приказу, не торопятся. Что ж, пришло время поторопиться, говорят слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский аквапарк гуляет на все

Строящийся в Тюмени аквапарк избегает широкой огласки. Но сплетники утверждают, что уже ведется закупка мебели для оборудования гостиницы в аквапарке. Тюменские мебельные компании уже потирали руки в предвкушении жирных контрактов, да не тут-то было. Для того, чтобы гостиница соответствовала высокому классу, собственником было принято решение и мебель закупать по высшему разряду. Слухачи говорят, что контракты достались москвичам, которые обещают поставить качественную мебель в установленные сроки. Да только тюменские мебельщики вздыхают, они могли бы изготовить мебель не хуже, зато по гораздо меньшей стоимости. Но экономить на самом большом аквапарке за Уралом никто не будет.

Тюменцы будут плавать летом только за деньги, причем немалые

Тюмень рискует и этим летом остаться без городских муниципальных пляжей. Слухачи говорят, что прошлогодняя ситуация повторится со стопроцентной точностью. В этом году аукцион по оборудованию пляжей раздевалками и пунктами проката на озере Кривом не состоялся — не было заявок. По мнению сплетников, во всем виновато «пляжное» лобби — владельцы коммерческих пляжей, которые не дают развиваться муниципальным. Слухачи утверждают, что не так уж много тюменцев хотят искупаться коротким северным летом, чтобы «пляжные» коммерсанты теряли посетителей из-за наличия городских пляжей. Кстати, прошлый сезон «пляжным» королям существенно подпортила менингитная палочка, из-за которой и коммерческие пляжи пришлось закрыть для купания, поэтому в этом году пляжи будут стараться компенсировать неудачный прошлый сезон. На бюджетную стоимость посещения платного пляжа рассчитывать не приходится.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Виновники «красной речки» придумали глупую легенду

Новая информация про «красную речку», которая находится в деревне Молчанова: пока новых результатов экспертиз по исследованию красной воды правоохранительные органы не сообщили, местные слухачи утверждают, что разлива-то на самом деле никакого и не было. Дескать, подростки купили несколько бутылок марганцовки, да разлили ее на льду возле деревенского мелиорационного канала. А потом уже СМИ из этого раздули историю об экологической катастрофе. Но другие слухачи шепчутся, что это сам виновник разлива и распускает подобные слухи, чтобы снять с себя ответственность за химические реагенты в реке.

На тобольском «Сибуре» пострадал гражданин Германии

По Тобольску ползут слухи о некоем происшествии на местной площадке холдинга «Сибур», из-за которого пришлось вызывать вертолет санавиации. «На „Сибуре“ находился немец, с которым произошел неприятный казус: он ногу сломал, — шепчутся слухачи. — Производственная травма, перелом шейки бедра. Здесь лечить не решились, отправили авиацией в Тюмень». Злопыхатели уверяют, что и в Тюмени немца в больницу не приняли: «Пришлось вызывать самолет и отправлять его на родину, в Германию, чтоб местные эскулапы тобольскую травму залечивали».

Главный тобольский медик оказался смелым оппозиционером

Говорят, что главврач областной больницы №3 в Тобольске внезапно стал сторонником оппозиционера Алексея Навального. «Недавно собрал всех врачей, санитарок и медсестер и заявил, что они могут спокойно не ходить на выборы, — шепчутся слухачи. — Дескать, можете бойкотировать, мне за это все равно ничего не будет, никто меня снять не сможет, я здесь крепко сижу». Злопыхатели поговаривают, что медики поверили Марату Баширову, поскольку за последние годы в больнице выявлена масса нарушений, по истории с ремонтом учреждения и вовсе возбуждены уголовные дела, «а с него все как с гуся вода».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ишимской полиции не дает покоя тюменский либерал-демократ

Ишимские слухачи смакуют подробности сегодняшнего задержания пикетчика от ЛДПР, который стоял с плакатом у здания администрации города. Говорят, что в поле зрения силовиков опять попал тот самый помощник депутата из Тюмени, которого в декабре 2017 года девять полицейских сопроводили в участок якобы по жалобе мэра Федора Шишкина. «Местных активистов не трогают, а на тюменского, видимо, зуб», — смеются сплетники. Сотрудники полиции сами не рады такому повторению сценария, но, по информации от слухачей, противиться указанию начальства не могут.

Слухи ХМАО

Викторина в честь 900-летия ХМАО озадачила мэров

Градоначальники из ХМАО озадачены новыми вводными административного центра, объявившего на территории округа праздничную викторину в честь 900-летнего юбилея Югры. Большая часть вопросов касается организационных моментов, за которые также отвечают власти на местах. «Где брать призы? Как это сделать в рамках закона, чтоб прокуратура не возбудилась? Где на избирательном участке ставить урну? Как ее охранять? Как считать анкеты? А главное: кто за все это будет платить?», — пожимают плечами мэры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оппозиция хочет перехватить у правительства ХМАО известный медиаресурс

Говорят, либерал-демократы ХМАО решили купить информационное агентство «Муксун.фм» раньше окружного правительства. Судачат, что власти округа затянули решение вопроса с покупкой издания. А в ЛДПР решили перехватить инициативу. Поговаривают, что первые переговоры, в которых участвовал депутат окружной Думы Евгений Марков, уже прошли.

Госслужащих Ханты-Мансийска отправляют в деревню

По слухам, в администрации Ханты-Мансийского района придумали, как повысить явку на предстоящих выборах. Говорят, якобы в мэрии не сомневаются в активности сельского электората, но решили подстраховаться — сотрудникам дадут указание проголосовать в деревнях района. «Процедуру упростили до минимума, так что проблем взять открепительное нет. Понятно, что чиновники — это капля в море, но, с другой стороны, при отсутствии возможности использовать адмресурс, это хоть какой-то способ немного поднять явку. Возможно, и в других районах возьмут себе это на заметку», — шепчутся слухачи.

Чиновникам Югры запретили хвастаться красивыми спутницами

Говорят, чиновники ХМАО получили весьма необычное указание из Ханты-Мансийска. Якобы начальство запретило госслужащим появляться в публичных местах с девушками намного моложе их самих, к тому же разодетыми в дорогие украшения. «Теперь чиновник — это не только образец патриотизма, но еще скромности и целомудрия», — болтают слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банду взяточников в МВД сдал Романица

В кулуарах обсуждают самый громкий криминальный скандал недели — задержание шайки сотрудников ГИБДД, бравших взятки за проезд грузовиков по дорогам округа. Самый популярный слух связан с тем, что якобы о фактах нарушений стало известно полицейскому начальству, которое почти сразу передало информацию в СКР. Говорят, якобы начальник МВД Югры Василий Романица таким образом наглядно продемонстрировал нетерпимость руководства полиции к подобным оборотням в погонах.

В Югре не верят в легенду учений ФСБ

Жители ХМАО отнеслись весьма настороженно к антитеррористическим учениям в Югре. По слухам, многие всерьез поверили, что в регионе ловят террористов. Рассказывают, что это связано не только с резней в Сургуте в августе 2017 года, но и с чрезмерной активностью силовиков. «Никогда не было и вот опять — осенью же были учения. Так часто они никогда не проводились. Вот многие и думают, что это просто попытка скрыть реальный поиск преступников», — смеются слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ахмедзянов лично проверяет своих подчиненных

По слухам, глава СУ СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов лично выехал в Урай с проверкой местных следователей. Говорят, поводом для ревизии стали публикации в СМИ о возбуждении уголовного дела против главного редактора урайской газеты «Знамя». Судачат, что силовики допустили ряд серьезных нарушений при возбуждении уголовного дела, а Ахмедзянов решил лично удостовериться, имеют ли эти слухи под собой основания.

Вовк метит на место Сухих…

Если верить слухам из Нижневартовска, бывший куратор социальной политики администрации Оксана Вовк участвует в кастинге телеведущих на телеканале «Самотлор». Однако злые языки болтают, что истинная цель экс-чиновницы — кресло главного редактора, которое сейчас занимает Светлана Сухих. Якобы сплетники предрекают зрелищную схватку под ковром.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, а на ее место в мэрии назначают ставленника Морозовой

Тем временем, по слухам из мэрии, на место Вовк появился кандидат. С определенной долей вероятности, им может стать человек Натальи Морозовой — нового управделами администрации. «Имя товарища Морозовой держится в строжайшем секрете, однако известно, что это выходец из системы образования», — рассказывает один из слухачей.

К коммунальщикам Мегиона нагрянули силовики

По слухам, к начальнику муниципального мегионского «Тепловодоканала» Андрею Баринову нагрянули силовики. По версии слухачей, против руководителя предприятия уже возбуждено уголовное дело, а сам он якобы написал заявление на увольнение. Рассказывают, что Баринов пока что находится под подпиской о невыезде. Слухачи удивляются, почему потенциально резонансная история скрывается, а также — в чем мог засветиться Баринов.

В Югре появится интерактивная карта исчезнувших предприятий

Поговаривают, что ряд единомышленников из ХМАО работает над созданием альтернативной карты окружной промышленности, на которой будут отображены все предприятия, прекратившие свое существование за последнее десятилетие. Материал появится в довесок к основной промышленной карте, отражающей инвестиционный потенциал того или иного муниципалитета, разработкой которой сейчас заняты региональные власти. «Для того, чтобы реально ориентироваться в ситуации, необходимо учитывать не только один позитивный опыт, но и неудачи», — объясняют свою работу авторы промышленной карты.

Слухи ЯНАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кобылкин перестраховывается со строительством ямальского моста

В коридорах правительства Ямала на этой неделе часто поднималась тема строительства моста через Обь. Прямым текстом старт стройки еще никто не обозначил, но работа в этом направлении уже ведется. Инсайдеры рассказывают, что губернатор крайне осторожно относится к любым заявлениям по этой стройке. Пока еще идут процедуры согласования, переговоры с потенциальными подрядчиками, и все в любой момент может застопориться.К тому же большая стройка, требующая многомиллиардных вложений, сопряжена с коррупционными рисками. Для ямальского губернатора эта тема особо щепетильна. Тем более что этот мост — это почти памятник Кобылкину и символ ямальских транспортных мегапроектов. Слухачи говорят, что в кулуарных переговорах Кобылкин неоднократно высказывал свои опасения, что «воровать начнут», а это удар не только по всему проекту, но и по имиджу самого губернатора.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муниципальные чиновники не верят в прогнозы Соколовой по явке

Озвученная на закрытом совещании вице-губернатором ЯНАО Ириной Соколовой планируемая явка в 89,7% стала настоящей головной болью для ямальских властей. В нее даже не верят чиновники на местах. Поговаривают, что в местных администрациях обсуждают, кого из них придется назначить ответственными за невыполнение планов окружного правительства. Как всегда под ударом находятся заместители глав по информационной политике и по работе со средствами массовой коммуникации.

Патриотизм студентам прививали силой

Говорят, что акция «ПроРФ», прошедшая на днях в Салехарде, как и многие подобные, была организована, что называется, для галочки. Ее автор и идеолог руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов вообще не прилетел на Ямал, а местные власти устроили спектакль перед телекамерами. За несколько часов до начала акции в окружной центр национальных культур в буквальном смысле согнали больше сотни местных студентов, для массовки. Чтобы молодежь не сбежала, на выходе из здания дежурили педагоги местного колледжа. Конечно, ребят выпускали на перекуры, но на выходе у всех забирали мобильные телефоны, чтобы те не сбежали и вернулись обратно.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокурор Ямала подвергся атаке хакеров

Сайт окружной прокуратуры на этой неделе испытывает сложности в работе. Он заражен вирусом «троян». Слухачи в структуре рассказывают, что на протяжении нескольких дней вычищали системы и сервера от вирусов, удаляли зараженные страницы, но в конечном итоге это не помогло. Вирус появляется снова и снова. Наблюдатели судачат, что это вполне себе может быть целенаправленная атака. Кто-то специально заражает сайт. Есть версии, что это происки ямальского бизнесмена Олега Ситникова. Он уже несколько лет ведет негласную вражду с прокурором округа Александром Герасименко. Возможно, хакерская атака на сайт прокуратуры — это еще один способ насолить оппоненту или даже заполучить какие-то секретные данные.

Партийцы Ямала грозятся не прийти на выборы президента

В рядах ямальской оппозиции назревает конфликт. Партийцы от ЛДПР и КПРФ недовольны «сливом» кампаний кандидатов от своих партий руководством региональных отделений.

Негласно коммунисты оценивают кампанию на тройку с минусом, а деятельность главы партии в регионе Елены Кукушкиной даже сравнивают с диверсией. Ей приписывают тайные договоренности с властями ЯНАО о проведении «тихой» и неэффективной кампании. Как подтверждение — провальный визит на Ямал доверенного лица их кандидата Юрия Болдырева.

Соколы Жириновского из Ноябрьска судачат, что приезд регионального координатора Александра Голубенко ознаменовался только непонятным назначением доверенных лиц их кандидата Жириновского. Молодая активистка и незаметный инженер не имеют веса в политической тусовке Ноябрьска и не смогут активизировать поклонников идей либерал-демократов. В «тусовке» даже вспоминают про Вадима Маслова, который после внутрипартийного скандала отошел от дел и даже сам сумел избираться в городские депутаты. Вместе с ним от реальных дел ушли и рядовые члены партии. И теперь, обсуждают в политтусовке Ноябрьска, Владимир Жириновский может не рассчитывать на приемлемый процент проголосовавших.

Третьему медведю в Ноябрьске подобрали имя

Два из трех медведей скульптурной композиции «Полярные медведи» в Ноябрьске получили имена заместителя главы города Алексея Ардышева и депутата Оксаны Балун. Слухачи утверждают, что такие имена медведь и медведица получили из-за слишком близких отношений между чиновником и депутатом.

Медвежонок из скульптурного ансамбля тоже заслуживает имя, болтают в Ноябрьске, и окрестили его Бондарчуком. Никому ранее не известный уволенный из Газпрома менеджер средней руки стал известным на Ямале оппозиционером благодаря деятельности Алексея Ардышева, обсуждают в Ноябрьске. В заслугу чиновнику ставят то ли слишком бурную деятельность по противостоянию непоследовательной деятельности Бондарчука, то ли бездействие.

Слухи Пермского края

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решетников решил судьбу гендиректора аэропорта

Одной из новостей этой недели стал уход с поста гендиректора АО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуарда Кошенкова, занимавшего должность с 2012 года. Топ-менеджер уволился «по соглашению сторон». Но не секрет, что социальные сети «гудят» по поводу отвратительного обслуживания в новом аэровокзальном комплексе. Плюс аэропорт нуждается в дополнительной инфраструктуре.

Говорят, сам губернатор Максим Решетников стал свидетелем того, как сотрудники аэропорта морозят людей на улице и просто хамят пассажирам. Хотя ранее с руководством обсуждались вопросы качества обслуживания. Поэтому уход Кошенкова мог стать сюрпризом для кого угодно, но только не для главы региона.

Про Политова совсем забыли

Слухмейкеры сообщают, что в Пермском крае многие до сих пор не знают, как выглядит «политический» заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. А ведь он занимает должность уже три месяца. Но как он курирует политические процессы — никто не понимает.

По слухам, главы территорий уже даже начали разыгрывать друг друга — звонят и представляются Политовым. Ведь голос чиновника многим опять же незнаком.

Шутники же рассуждают, что для пермяков «Политов» — это название одного из telegram-каналов. Эффективный инструмент, но опять же все понимают, что ведет этот канал отнюдь не замглавы администрации.

Пучко становится новым серым кардиналом

Рассказывают, что в октябре прошлого года, когда стало известно о назначении москвича Дмитрия Пучко на пост директора департамента по взаимодействию с муниципалитетами администрации губернатора, то многие решили, что этот чиновник не станет реальной политической фигурой. Ходили разговоры, что это лишь исполнитель замыслов вице-премьера и ближайшей соратницы губернатора Елены Лопаевой.

Ничего подобного. Поговаривают, что Пучко активно включился в работу и уже имеет представление о политическом ландшафте в каждом муниципалитете. Ведет он себя гораздо активнее «политического» замглавы Леонида Политова.

Слухачи не исключают, что скоро в администрации кого-то ждет повышение, а кто-то может быть и уволен.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кокшаров спасает «яблочников»…

Ходят слухи, вице-премьер Роман Кокшаров очень напряжен приближением провала по объединению его родного Кунгура и Кунгурского района. Поэтому чиновник затеял игру на территории Краснокамского района, где объединительные процессы идут семимильными шагами.

Судачат, что Кокшаров решил помочь лидеру пермского отделения «Яблока» Ольге Колоколовой поднять ее влияние в Краснокамске. И якобы пообещал, что добьется восстановления Галины Ушаковой на посту спикера гордумы (соратницу «яблочницы» недавно отправили в отставку) и не позволит «уволить» мэра Юлию Потапову (тоже важная фигура в команде Колоколовой).

Но первый акт провален. Восстановить Ушакову собирались на внеочередном заседании гордумы, однако оно сорвалось из-за недостатка кворума. Это при том, что якобы по просьбе Кокшарова некоторые министры обзванивали депутатов и просили прийти.

Говорят, условные «яблочники» и сами посмеиваются над вице-премьером и не верят в его потенциал. Но других союзников у них просто нет.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

… и рискует столкнуться с Пушковым

Что касается Юлии Потаповой, то ее судьбу уже несколько месяцев решает антикоррупционная комиссия при администрации губернатора. Дело в том, что градоначальница назначила директором муниципальной гостиницы дочь своего супруга — Владимира Потапова (депутата гордумы Краснокамска, между прочим). Конфликт интересов очевиден, пахнет отставкой. Но итоговое решение комиссия никак не примет: ведь чиновникам придется идти к Максиму Решетникову и рекомендовать губернатору инициировать «увольнение» мэра.

По слухам, за главу Краснокамска заступается Роман Кокшаров. Но теперь историей якобы заинтересовался сам сенатор Алексей Пушков. Не исключено, что пока комиссия оттягивает принятие решения, уже готовится разоблачительный сюжет для программы «Постскриптум», которую Пушков ведет на «ТВ-Центре».

Биктаев готов уволиться

Как говорят, пока новому заместителю министра здравоохранения Шамилю Биктаеву прочат скорое повышение, чиновник уже готов уволиться. Из-за массового пикета против закрытия поликлиники, состоявшегося в Перми 18 февраля.

Рассказывают, Биктаев встречался с организаторами акции и пытался отговорить их от протеста. Но безуспешно, а на самом пикете замминистра уже увидел, насколько все запущено: пермяки готовы едва ли не затоптать того, кого сочтут за сотрудника минздрава.

По слухам, Биктаева не порадовало положение дел в отрасли в целом. Возможно, он понял, что спасение пермской медицины — это уже утопия.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов провоцирует новые конфликты…

На этой неделе наделало шуму обращение застройщиков к губернатору. Девелоперы пожаловались на непонятные новые правила игры на рынке. Обсуждение письма могло пойти в конструктивном ключе, но отдельные интересанты факт обращения превратили в политический акт.

Особенно отличился telegram-канал «Лбов», подконтрольный команде депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Авторы указали: конфликт настолько серьезен, что на властей региона уже давят даже строительные компании лидера пермских единороссов Николая Демкина, миллиардера Андрея Кузяева, экс-лидера пермского отделения ЛДПР Виктора Суетина и «Кортрос» (подконтролен Виктору Вексельбергу). Забавность заключается в том, что «вексельберговцы» вообще это обращение не подписывали.

Наблюдатели сразу обратили внимание на тот факт, что поссорить с губернатором пытаются как раз тех, кого Дмитрий Скриванов недолюбливает по разным причинам. Ведь почему-то «Лбов» не рискнул упомянуть лидера фракции «Единой России» в Заксобрании Юрия Борисовца, другого парламентария Геннадия Шилова и депутата Пермской гордумы от «Справедливой России» Михаила Бесфамильного — все они сейчас как раз решают свои строительные вопросы.

Шептуны рассуждают, что Скриванов потихоньку становится головной болью и нового губернатора.

… и договаривается с Шиловым

Ходят слухи, что Дмитрий Скриванов и президент «Амкара» Геннадий Шилов договорились о совместной акции. На прошлой неделе стало известно, что министерство спорта перечислило футбольному клубу 161 млн рублей, что позволило рассчитаться с долгами. Однако Шилов якобы решил все же нанести новый удар по министру Олегу Глызину.

Как утверждают шептуны, Шилов договорился со Скривановым, что последний через подконтрольные telegram-каналы выдаст максимум негатива на главу минспорта. Слухачи рассуждают, что такой своеобразный менеджмент скоро просто убьет футбольный клуб, который когда-то даже успел засветиться в еврокубках.

Пермский рынок ЖКХ отдадут москвичам

По слухам, в пермском ЖКХ вскоре появится новый крупный игрок. Площадку ему якобы расчищает инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Дело в том, что пермским управляющим компаниям не выдают новые лицензии, экзамены для новых директоров не проводят, аттестаты тоже не дают… Да и лицензионная комиссия не сформирована в принципе. При этом ИГЖН активно «бьет» действующих директоров УК даже за незначительные нарушения законодательства. Выписываются крупные штрафы, которые подрывают экономику компаний. Многим грозит дисквалификация: есть прецедент, когда за одно неверное начисление директора пытаются отстранить от работы сразу на год. Скорее всего, скоро дело дойдет до того, что крупных игроков просто лишат лицензий.

Слухачи полагают, что «поляну» расчищают для нового игрока, который скоро придет из столицы.

Бюджетников заставляют читать «Звезду»

По слухам, пермские бюджетники уже в бешенстве от газеты «Звезда», оставшейся от развалившегося медиахолдинга Дмитрия Скриванова. Сейчас издание обновилось, для него добиваются максимального распространения, чтобы получать побольше контрактов с органами власти. Проект по «внедрению» газеты в каждую квартиру якобы реализуют политтехнологи Людмила Ознобишина и Юрий Исаев. Последний так еще и успевает вести «полевую» работу на выборах президента.

Судачат, что в Перми тему подписки всех бюджетников на «Звезду» курирует замглавы администрации города Людмила Гаджиева. Говорят, о ее проделках уже сообщили в Москву. А там Гаджиеву хорошо знают по недавней истории поножовщины в пермской школе.

Слухи Курганской области

В Кургане ищут претендента на «счастливое» кресло

В Кургане гадают, будут ли объявлены довыборы на освободившееся после ухода Романа Сергеечева кресло депутата думы. Слухачи говорят, что избирком пока решает, стоит ли проводить голосование, поскольку полномочия Думы истекают уже в 2019 году. «С другой стороны, кресло-то счастливое, все с него идут на повышение, почему бы не выбрать нового «везунчика», — шутят сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сергеечеву надо себя показать

Многие слухачи сомневаются, что Роман Сергеечев достаточно компетентен, чтобы работать в должности директора департамента развития городского хозяйства в администрации Кургана, ведь занимался он охраной труда, а вовсе не хозяйственник. «Сергеечеву нужно себя быстро показать, ведь состав руководства города может смениться уже через полтора года, свой пост он может потерять», — предупреждают слухмейкеры.

Исламов оказался под ударом из-за бунта

Из-за скандала с бунтующими звериноголовскими учителями под ударом оказался депутат областной думы Марат Исламов, в зону ответственности которого входит этот район. На последней встрече с педагогами депутат Госдумы Александр Ильтяков прямо заявил, что областные депутаты недоработали. Слухачи рассказывают, что жители давно жалуются на Исламова — дескать, в районе не появляется, внимания избирателям не уделяет.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские ветераны поссорились

Среди курганских ветеранов локальных войн обсуждают конфликт советника губернатора по патриотическому воспитанию генерала Владимира Усманова с лидером регионального объединения «Ветераны Афганистана», депутатом областной думы Константином Гладковским. Слухачи рассказывают, что Гладковский взял на себя организацию праздника к 100-летию Красной армии, а генерала даже не позвал. Якобы отношения выяснять ветераны начали прямо при губернаторе Алексее Кокорине. Как утруждают слухачи, многие высокопоставленные чиновники заступились за Усманова. «Все-таки боевой генерал, советник губернатора, нельзя так неуважительно», — судачат в регионе.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Винштейн захотел славы и денег

В Кургане обсуждают, зачем блогер Илья Винштейн обнародовал авторство телеграм-канала «Курганский дед». Почти все слухачи утверждают, что давно знали, что ведет канал Александр Аникин, и недоумевают — зачем Винштейну нужен был скандал. «Про него все забыли, он хотел напомнить о своей персоне», — говорят одни сплетники. Другие же уверены, что юному блогеру поступили другие предложения о сотрудничестве и этот «слив» был необходимой платой за новое покровительство.

Общественникам велели молчать

На прошлой неделе представители зауральского правительства собрали активистов, которые входят в общественные советы областных департаментов, и строго-настрого наказали, что не стоит выносить сор из избы, рассказывают слухмейкеры. «Ждали, видимо, вопросов про разогнанный скандальный совет в департаменте природных ресурсов, а его так никто и не задал. Но все равно пальцем пригрозили всем перед выборами», — рассказывают сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вертунова лишат прав

Сплетники рассказывают, что у замдиректора курганского департамента ЖКХ Владимира Вертунова, которого совсем недавно оправдали в деле застройщика Алексея Богомолова, новые проблемы. Якобы он стал виновником серьезной аварии, и сейчас его могут лишить прав. Слухачи уверяют, что все документы уже переданы в суд и решение не за горами.

У Ильтяковых финансовые сложности

Слухачи рассказывают, что на семейном предприятии Ильтяковых возникли финансовые проблемы. Якобы работники жалуются на задержки зарплаты — и не только в Частоозерье, но и в курганских филиалах предприятия «Велес». Косвенно это подтверждает информация о том, что мясокомбинат закрывает в своем курганском спорткомплексе бесплатные секции для детей и оставляет лишь платные абонементы, отмечают сплетники.

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