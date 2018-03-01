15:01 01 марта 2018 7

Скидка на товар достигла 40% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Петербурге двое мужчин подрались из-за последнего унитаза в супермаркете. Ожесточенную схватку другие покупатели сняли на видео и опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в строительном магазине (по некоторым данным, в «К-Раута») из-за 40-процентных скидок, пишет телеканал 360. Съемку осуществила одна из посетительниц магазина, для которой происходящее стало настоящим шоком. На кадрах видно, как один мужчина повалил другого на пол и продолжил пинать ногами. Разнимать их прибежал персонал магазина.

«И смех и грех… Дебилы дерутся за свои проблемы. Кто им потом гарантию будет поддерживать? Никто… Россия наконец-то встала с колен, и освободившиеся ноги были пущены для запинывания своего согражданина в войне за сральник. Духовно!.. На какой телефон снимали, подскажите, хочу такой, качество пикселей — огонь!» — написали комментаторы в соцсети.