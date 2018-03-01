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01 марта 2018
14:53  01 марта 2018 13

Россия готова покинуть Совет Европы из-за политики ЕСПЧ

Россия вскоре может прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человекаФото: wikipedia.org

Россия рассматривает варианты выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества со Страсбургским судом. Такую инициативу связывают с антироссийской линией в решениях Европейского суда. Все это приведет к прекращению членства России в Совете Европы.

«Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека», — говорят источники РИА «Новости» в профильных ведомствах. Российские власти недовольны рядом решений ЕСПЧ, которые направлены против интересов России. При этом Европейский суд часто прибегает к политике двойных стандартов и занимает откровенно политизированную позицию в отношении России, отмечает «Утро.ру». Решение о денонсации ЕКПЧ приведет к выходу нашей России из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства РФ в Совете Европы, добавляет RT.

Источники в российских ведомствах также напомнили, что Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году. В результате более 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия российских представителей — при этом они часто рассматривают дела, касающиеся России. Легитимность их решений, таким образом, вызывает большие вопросы.

Дарья Корчак
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