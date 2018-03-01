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Главные новости Ямала
16:26  01 марта 2018 1

Развитие Северного морского пути, которое анонсировал Путин, обеспечат ямальские проекты

Клипарт, сабетта
Порт Сабетта уже сейчас является одним из ключевых в СМПФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Владимир Путин во время своего ежегодного послания заявил, что Северный морской путь — это ключ к развитию российской Арктики и Дальнего Востока. К 2024 году объемы перевозок по СМП должны вырасти в десять раз — до 80 миллионов тон в год.

«Наша Задача — сделать его [Северный морской путь] по-настоящему глобальной конкурентоспособной транзитной артерией. Обратите внимание: в советское время его использовали активней, чем мы в настоящее время. Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений», — заявил президент.

Добавим, что уже сейчас значительная часть грузов, доставляемых по СМП, связана с реализацией крупных проектов на Ямале. По морю в ямальский порт Сабетта доставлялись материалы для строительства завода «Ямал-СПГ», а с конца 2017 года по СМП ходят танкеры с ямальским сжиженным природным газом. Объемы этих перевозок будут расти в будущем с увеличением мощности завода и строительством новых объектов по производству СПГ на полуострове Гыдан.

Дополнительные возможности для СМП должен открыть один из главных ямальских проектов — Северный широтный ход, старт которому был дан на днях главой правительства Дмитрием Медведевым. Проект предполагает строительство железнодорожных веток Бованенково — Сабетта и Надым — ст. Обская. Они свяжут существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроют выход к Севморпути для грузов со всего большого Урала и соседних регионов.

Вячеслав Егоров
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