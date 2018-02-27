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27 февраля 2018
17:43  27 февраля 2018 1

Премьер Медведев дал старт ямальскому мегапроекту стоимостью 260 млрд рублей

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, поезд, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский
Решение о строительстве Северного широтного хода будет принято в ближайшие месяцыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры по строительству Северного широтного хода. Об этом заявил губернатор Дмитрий Кобылкин во время своего визита в Ноябрьск.

Новость по теме
Новые возможности для роста экономики. Путин рассказал, чем важна «железная дорога Кобылкина»

Важность проекта «Северный широтный ход» неоднократно отмечал президент Владимир Путин. Проект станет толчком для развития не только Ямала, но и всей артктической зоны страны.

Отметим, проект «Северный широтный ход» предполагает создание железнодорожного коридора длиной 700 км от станции Обская до города Надым. Он соединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам со всего Урала к Северному морскому пути. Объем финансирования проекта — 260 млрд, пишет РБК.

Одна из важнейших частей проекта — мост через Обь в районе Салехарда. Начало его строительства анонсировали ямальские власти. В конце 2017 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время встречи с населением заявлял, что строителей моста через Керченский пролив привлекут к работам в ЯНАО.

Вячеслав Егоров
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