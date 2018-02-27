Премьер Медведев дал старт ямальскому мегапроекту стоимостью 260 млрд рублей

17:43 27 февраля 2018 1

Решение о строительстве Северного широтного хода будет принято в ближайшие месяцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры по строительству Северного широтного хода. Об этом заявил губернатор Дмитрий Кобылкин во время своего визита в Ноябрьск.

Важность проекта «Северный широтный ход» неоднократно отмечал президент Владимир Путин. Проект станет толчком для развития не только Ямала, но и всей артктической зоны страны.

Отметим, проект «Северный широтный ход» предполагает создание железнодорожного коридора длиной 700 км от станции Обская до города Надым. Он соединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам со всего Урала к Северному морскому пути. Объем финансирования проекта — 260 млрд, пишет РБК.

Одна из важнейших частей проекта — мост через Обь в районе Салехарда. Начало его строительства анонсировали ямальские власти. В конце 2017 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время встречи с населением заявлял, что строителей моста через Керченский пролив привлекут к работам в ЯНАО.