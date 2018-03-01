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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
17:42  01 марта 2018 0

«Фанерные короли» купили тюменский завод. Сделку оценивают в 100 млн долларов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Визит в Тюмень, фанера, производство, завод
Тюменский фанерный завод специализируется на выпуске большеформатной фанерыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Группа «Свеза», мировой лидер на рынке березовой фанеры, приобрела 100% Тюменского фанерного завода. На официальном сайте компании сказано, что сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Приобретение тюменского завода стало для «Свезы» серьезным шагом к наращиванию годового объема производства — до 120 тысяч кубометров фанеры. Для этого планируется плавно объединить предприятия, пояснил гендиректор группы «Свеза» Анатолий Фришман.

Источники на рынке оценивали актив в 120-150 млн долларов, пишет «Коммерсант — Урал». Представители компании условия сделки не разглашали. Директором Тюменского фанерного завода назначен Денис Труфакин, с 2007 года работавший на комбинате «Свезы» в Верхней Синячихе Свердловской области.

Тюменский фанерный завод специализируется на выпуске большеформатной фанеры и ежегодно выпускает порядка 92 тыс. кубометров этого материала. Основные производственные мощности введены в строй в 2008 году. В конце 2016 года предприятие имело выручку 2,4 миллиарда рублей и чистую прибыль в 163,3 миллиона. Руководство «Свезы» заявило о планах завершить сделку по приобретению тюменского фанерного завода в конце ноября 2017 года, напоминает «URA.RU». Тогда были подписаны основные условия сделки обеими сторонами, ожидалось решение ФАС.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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