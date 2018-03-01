Свердловские единороссы нашли в Заксобрании агента США

18:09 01 марта 2018 0

Конфликт Вячеслава Вегнера с главой Каменского района приобрел неожиданный поворот Фото: depositphotos.com © URA.RU

На прошедшем 1 марта заседании политсовета Каменского районного отделения «Единой России» прозвучал ряд скандальных политических заявлений. Секретарь политсовета, глава района Сергей Белоусов объявил присутствующим, что депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер срывает в муниципалитете ход кампании по выборам президента России по заданию Соединенных Штатов Америки.

Как сообщило «URA.RU» несколько независимых источников, в ходе выступления Белоусов заявил, что Вегнера неоднократно видели в посольстве США в Москве, где он получал средства на выполнение поставленной заокеанской страной перед ним задачи. Каких-либо доказательств своим словам глава района не привел.

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил «URA.RU», что участвовавшие в заседании партийцы передали ему слова Белоусова: «Первым у меня возник вопрос, что курит автор этих заявлений. Если он сказал это всерьез, то теперь мне понятно, почему Каменский район продолжают преследовать такие серьезные проблемы».

Вегнер пообещал, что в самое ближайшее время напишет заявление в Управление ФСБ по Свердловской области с просьбой провести в отношении самого себя проверку по обнародованной Белоусовым информации.

Руководитель свердловского областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев пообещал провести партийную проверку по поводу произошедшего: «Будем разбираться, опросим местных членов партии. Нужно понять, действительно ли звучали подобные слова. Если звучали, то в каком контексте».

Получить комментарий самого Александр Белоусова не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки.

В январе 2018 года Вячеслав Вегнер в резкой форме критиковал руководителей Каменского района за коммунальные аварии в поселках Мартюш, Колчедан и Новоисетское. В результате аварий ряд жилых домов на несколько дней остался в мороз без отопления.